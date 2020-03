AFAD ekibi Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı’yı ziyaret etti

Afet ve Acil Durum (AFAD) Balıkesir İl Müdürlüğü görevlileri,"Deprem Haftası" etkinlikleri kapsamında Vali Ersin Yazıcı’yı makamında ziyaret etti.

Her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında da "Deprem Haftası" etkinlikleri düzenlendiğini belirten İl Afet ve Acil Durum Müdürü Bayram Şahin, Vali Yazıcı’ya yaptıkları çalışmalar ve yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verdi. Deprem Haftası dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla yapılacak etkinlikler hakkında bilgiler veren AFAD İl Müdürü Bayram Şahin, okullarda ve vatandaşlara yönelik olarak düzenlenen bilgilendirmelerde öğrenci ve vatandaşa afet bilinci ve eğitimi verildiğini söyledi. Okullarda ayrıca tahliye eğitimlerinin de verildiğini belirten Şahin, Balıkesir’de farkındalık oluşturmak için yıl boyunca eğitim ve etkinliklere devam edeceklerini söyledi.

"Depreme her zaman hazırlıklı olmalıyız"

Deprem konusuna dikkat çekmek, depreme daha fazla hazır olunmasını sağlayacak her türlü tedbiri desteklemek amacıyla gerçekleştirilen "Deprem Haftası" gibi önemli günlerde yapılan etkinliklerle vatandaşlarımızın daha fazla bilgilendirilmesinin amaçlandığını belirten Vali Yazıcı, doğal afetlere ülke olarak her zaman hazırlıklı olmamız gerektiğini söyledi.

"AFAD farklı çalışmalar yürütüyor"

Farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarına vurgu yapan Vali Yazıcı, "Farkındalık oluşturmak ve bilinçlendirmek amacıyla AFAD tarafından farklı çalışmalar yürütülüyor. Genel hayatı etkileyen bir afet durumunda, afete müdahalede TAMP (Türkiye Afet Müdahale Planı) planımızla bütün kurumlarımızın afete müdahale kapasitesi ve görevleri belirlendi. Olası bir afet durumunda başkanlığımda oluşturulacak İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu tarafından koordinasyon sağlanacak ve TAMP Planı çerçevesinde afetin her aşaması düşünülerek hazırlanmış olan ve kurumların görevlerinin tam anlamıyla belirlendiği müdahale planımızla vatandaşlarımızın yanında olacağız. Ayrıca özellikle okullarda yaptığımız eğitim ve seminerlerle hem vatandaşlarımızı hem de öğrencilerimizi afet öncesi, sırası ve sonrası yapılacaklar konusunda bilinçlendiriyoruz. Bu süreçte, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ile ortak hareket ederek, sorumluluk ve duyarlılık içerisinde, her zaman depreme karşı duyarlı ve hazırlıklı olarak halkımızı bilinçlendirmektir. Depreme hazırlık seviyesini arttırmak ve halkın bilinçlenmesi noktasında, eğitim çalışmalarımız çok önemli" şeklinde konuştu. İl Afet ve Acil Durum Müdürü Bayram Şahin kabullerinden dolayı Vali Yazıcı’ya teşekkür ederken, Vali Yazıcı da AFAD çalışanlarına başarılar diledi.