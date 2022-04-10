Afara ne demek, anlamı nedir? İşte Uğur Aslan'ın yeni programının ismi olan afara kelimesi anlamı!

Afara kelimesinin anlamı sorgulanmaya başlandı. Son dönemde Kanal D ekranlarında tanıtım fragmanları gösterilen Afara programı seyircilerinin gündeminde yer alıyor. Peki afara ne demek?

AFARA NE DEMEK?

Yargı dizisiyle izleyenlerin kalbini kazanan başarılı oyuncu Uğur Aslan'ın sunuculuğunu yapacağı şarkı programının ismi dikkat çekti. Ünlü oyuncu yakında Afara programıyla ekranlarda olacak. Programın ismi olan afara kelimesinin anlamı ise merak edildi.

AFARA KELİMESİ ANLAMI!

Afara kelimesi; "Harman yerinde toprağa karışıp kalan taneler" anlamına gelmektedir.

Afara kelimesinin diğer anlamları ise şu şekilde sıralanabilir:

Harman yerindeki hububatın taş ve toprak ile karışık kalıntısı. Bahçe ve bostanlardaki kalıntı, bir şeyin en son kalan döküntüsüdür. Tütün tozu, ufalanmış tütün anlamına gelmektedir.

Afara kelimesi, uzun da olsa yakalarımızın bir araya gelemediği, gizli sevdalara tutulduğumuz, yokluğun içinde doyduğumuz, mutlu olmak için bolluğa ihtiyaç duymadığımız, hayatı ıskalamadığımız, hayatın geniş paçalarına tutunduğumuz bir dönemi temsil etmekte. Programın ismi bugün artık afara olan arabesk, afara kalan ahlak, afara kalan gazino kültürü, afara kalmış bir döneme selam çakmakta.

