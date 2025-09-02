Mynet Trend

Afganistan'da yine deprem! 5.2 büyüklüğünde 10 kilometre derinlikte...

Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde hafta sonu 6 büyüklüğündeki depremin ardından Celalabad kentinde 5,2 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi.

Afganistan'da yine deprem! 5.2 büyüklüğünde 10 kilometre derinlikte...

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre yerel saatle 15.29'da Celalabad kentinin 34 kilometre kuzeydoğusunda 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Afganistan da yine deprem! 5.2 büyüklüğünde 10 kilometre derinlikte... 1

Depremle ilgili Celalabad kenti içinde ve mücavir bölgesinde ölü ve yaralı sayısına dair yerel makamların bilgilendirme yapması bekleniyor. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), pazar günü Afganistan'ın Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad şehrinin 27 kilometre kuzeydoğusunda, 8 kilometre derinlikte 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

1411 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Afganistan geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 1411'e, yaralı sayısının da 3 bin 124'e çıktığını açıklamıştı.
Yerel yetkililer, bunun, ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu belirtmişti.
Afgan Kızılayı da ülkenin doğusundaki 3 vilayette 8 binden fazla evin yıkıldığını, çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığını ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktarmıştı.
BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Afganistan'daki yıkıcı depremden ilk olarak 12 bin kişinin doğrudan etkilendiğini bildirmişti.Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

