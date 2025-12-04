Mynet Trend

ABD'ye ait F-16 savaş uçağı düştü

ABD Hava Kuvvetleri’nin gösteri ekibindeki F-16 tipi bir savaş uçağının California eyaletinin güneyinde düştüğü bildirildi.

Nellis Hava Kuvvetleri Üssü tarafından yapılan açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri (USAF) bünyesindeki ‘Thunderbirds’ akrobasi timine bağlı ‘F-16C Fighting Falcon’ savaş uçağının, San Bernardino bölgesinde bulunan Trona Havalimanı yakınlarında düştüğü kaydedildi. San Bernardino İlçe İtfaiye Departmanı, düşüş öncesi uçaktan kendini fırlatmayı başaran pilotun, hastanede tedavi altına alındığını duyurdu. Açıklamada, uçağın Los Angeles'ın yaklaşık 300 kilometre kuzeyindeki Trona bölgesinde bir eğitim görevine katıldığı belirtildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

