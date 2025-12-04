Mynet Trend

Sapık kreş çalışanından olay itiraf! Evinden görüntüler çıktı

45 yaşındaki Vincent Chan isimli bir kreş çalışanı çocuklara cinsel tacizde bulundu. Chan, dokuz çocuğa cinsel saldırı da dahil olmak üzere 26 suçlamayı kabul etti. Evinden ve kreşten ise görüntüler ortaya çıktı.

Kuzey Londra'daki Finchley'de bulunan Stanhope Caddesi'nde yaşayan 45 yaşındaki Vincent Chan, Kuzey Londra'da çalıştığı bir kreşte çocukları istismar ettiğini itiraf etti. Pedofili olduğu ortaya çıkana kadar yaklaşık yedi yıl boyunca bir kreşte çalıştı.

Sapık kreş çalışanından olay itiraf! Evinden görüntüler çıktı 1

Chan'in suçunu kabul etmesi, Haziran 2024'te çocuklara karşı şiddet şüphesiyle tutuklanmasının ardından Metropolitan Polisi yetkililerinin yürüttüğü soruşturmanın ardından geldi. Chan, ilk olarak Haziran 2024'te, bir kreş çalışanının, yemeklerinde uyuyan bir çocuğu acımasızca filme alıp müzik çaldığını ve ardından klibi bir meslektaşına gösterdiğini bildirmesinin ardından tutuklandı. Başlangıçta ihmalkarlık şüphesiyle gözaltına alınan Chan, kefaletle serbest bırakıldı ve kreşteki işini kaybetti.

Sapık kreş çalışanından olay itiraf! Evinden görüntüler çıktı 2

EVİNDE VE KREŞTE GÖRÜNTÜLER BULUNDU

Polis memurları, tutuklama sırasında evinden 25, kreşinden ise üç dijital cihaz ele geçirdi. Adli tıp ekipleri, cihazları inceleyerek çocuklara ait çok sayıda müstehcen görüntü ve videoya ulaştı. Bu görüntüler arasında çocuklara yönelik cinsel suçlara dair kanıtlar da yer alıyordu.

Londra
