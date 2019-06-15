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Afili Aşk oyuncularının ilk bölüm heyecanı! Afili Aşk 2. bölüm fragmanı yayınlandı

DİZİ HABERLERİ  | 15.06.2019 02:58 | Son Güncelleme

Kanal D’nin başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk’in paylaştığı büyük merakla beklenen yeni dizisi Afili Aşk’ın oyuncuları, ilk bölümü hep birlikte izledi. Romantik komedi dizisi Afili Aşk'ın 2. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Oyuncular, yapım ekibi ve Kanal D yöneticilerinin de yer aldığı organizasyonda tüm ekip, ilk bölümü birlikte izledi. Başrol oyuncuları Çağlar Öztürk ve Burcu Özberk, “Kısa sürede arkadaş olduk. Birbirimizle enerjimiz tuttu. Sette tüm ekip çok keyifle çalışıyoruz” sözleriyle heyecanlarını dile getirirken, izleme sırasında sık sık alkışlar yükseldi.

İlk bölüm bittikten sonra tüm ekip birbirini kutlarken, duygusal anlar yaşandı. Çarşamba akşamının en çok izlenen yapımı olan Afili Aşk, izleyiciden tam not aldı.

Yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği Afili Aşk’ın yeni bölümü ile 19 Haziran Çarşamba günü 20.00'de Kanal D’de.

AFİLİ AŞK 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ayşe'nin ağabeyleri Kerem ile yemek yemek isteyince ortalık karışıyor. Samet ve Erkut, kardeşlerinin evleneceği adamı daha iyi tanıyabilmek için Kerem ile yemek yemek istiyor. Bu durumu Muhsin Bey'e söyleyen Samet olumlu cevap alıyor ancak Kerem bu durumdan oldukça rahatsız oluyor. Olayı kendi lehine çevirmek isteyen Kerem bir plan yapıyor ve kendisini Ayşe'nin ağabeylerine farklı biriymiş gibi tanıtıyor. Kerem'in planı başarılı olunca işler iyicene karışıyor.

Öte yandan Muhsin Bey, Kerem'e bir teklifte bulunuyor. Eğer Ayşe ile evlenirse şirketin başına geçebileceğini söylüyor. Kerem ise çaresiz kalınca soluğu Ayşe'nin yanında alıyor ve onun kurduğu bu oyuna katılmayı teklif ediyor. Ayşe ve Kerem ne yapacak?

Afili Aşk yeni bölümüyle çarşamba saat 20.00'da Kanal D'de!

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