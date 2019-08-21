Afili Aşk'ta Kerem ve Ayşe öpüşmenin etkisinde! Afili Aşk 10. yeni bölüm fragmanı izle!

Yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği, başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk’in paylaştığı Afili Aşk dizisi, 10. yeni bölümüyle 21 Ağustos Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında olacak.

AFİLİ AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kerem Ayşe’ye kendini affettirmeye çalışırken Ayşe ise kendine bu evliliği neden yaptığını hatırlatır. Ayşe bu evlilik sürecini atlatabilmek için kendine bir liste hazırlar. Dört maddelik listesinin başında matematik dersi almak vardır.

Ayşe kendine bir matematik hocası bulur ancak bu hoca karizmasıyla Kerem’i rahatsız eder. Ayşe listesini tek tek yerine getirirken Kerem, Ayşe’nin listesindeki dördüncü maddeyi görür ama şifreli yazıldığı için ne olduğunu anlayamaz.

Kerem Ayşe’nin listesindeki dördüncü maddenin anlamını öğrenebilecek midir?

KEREM'İN KISKANÇLIK KRİZİ!

Afili Aşk 10. bölümde Kerem, Ayşe'nin matematik hocasını görünce şok oluyor. Kerem ve Ayşe aralarındaki garip durumu çözmeye çalışıyorlar.

Ayşe, şirketin çekeceği reklam filminin setine matematik hocasıyla gelince ortalık iyice karışıyor. Kerem, tüm bunların üzerine matematik hocasının Ayşe'ye araba kullanmayı öğreteceğini duyunca olanlar oluyor.

