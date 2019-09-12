Afili Aşk zirveyi bırakmıyor

Ekrana geldiği günden bu yana ilgiyle izlenen Afili Aşk, tüm kişilerde 7,49 reyting ve 22,20 izlenme payı; AB’de 7,43 reyting ve 23,33 izlenme payı, 20+ABC1’de 7,59 reyting ve 21, 77 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

Sosyal medyada yayın günü 2 milyon erişim elde eden Afili Aşk, #seviyorsan hastag’i ile de tüm gece TT'de kaldı.

Yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin yaptığı, senaryosunu Barış Erdoğan, İlker Arslan, Okşan Tavaslıoğlu ve Kübra Sülün’ün yazdığı Afili Aşk’ın başrollerini Çağlar Ertuğrul ile Burcu Özberk paylaşıyor.

Afili Aşk, merakla beklenen yeni bölümü ile 18 Eylül Çarşamba saat 20.00'de Kanal D'de!

