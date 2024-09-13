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  4. Afişte bir tek o yoktu! Kızılcık Şerbeti oyuncusu o hamlesiyle gündem oldu! Bakın ne yaptı...

Afişte bir tek o yoktu! Kızılcık Şerbeti oyuncusu o hamlesiyle gündem oldu! Bakın ne yaptı...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
13.09.2024 17:10
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Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrolü paylaştığı Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon afişi yayınlandı. Afişte dizide Mustafa karakterine hayat veren Emrah Altıntoprak'ın yer almaması tepkiyle karşılandı. Bunun üzerine Kızılcık Şerbeti oyuncusu da photoshop yaparak afişe kendisini ekledi.

Afişte bir tek o yoktu! Kızılcık Şerbeti oyuncusu o hamlesiyle gündem oldu! Bakın ne yaptı...

Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrolde yer aldığı seküler ve muhafazakar ailelerin çatışmasını izlediğimiz Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezon 1. bölümü cuma akşamı seyirciyle buluşacak. Yayın hayatına başlamadan önce dizinin yeni sezon afişi de yayınlandı.

Afişte Şebnem Bozoklu'nun Ünal ailesinin önünde oturması dikkat çekti. Fenomen dizinin afişinde Ünal ailesinin büyük oğlu Mustafa'nın yer almaması ise tepkiyle karşılandı.

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"Nilay bile var Mustafa nerede?" , "Gariban Mustafa'yı sığdıramadınız." yorumlarıyla afiş eleştirildi. Afişin gündem olmasının ardından da Emrah Altıntoprak'tan bir hamle geldi.

PAYLAŞIMIYLA GÜNDEM OLDU

Kızılcık Şerbeti'nin afişinde gözler Mustafa'yı arayınca karaktere hayat veren Emrah Altıntoprak da photoshopla kendisini afişe yerleştirdi. Bu hareketiyle de sosyal medya kullanıcılarını güldürdü. Birçok kişi Emrah Altıntoprak'a destek verdi.

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Kızılcık Şerbeti
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