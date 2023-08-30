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Afra Saraçoğlu sütyensiz halleriyle sosyal medyayı salladı

30.08.2023 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını ile yeni sezonda ekranlarda olmaya hazırlanan ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Afra Saraçoğlu cesur pozlarıyla gündem oldu. Sütyensiz giydiği ceketle poz veren güzel oyuncu yine adından söz ettirdi.

Mert Ramazan Demir ile Yalı Çapkını'ndan başrol oynayan ve rol arkadaşıyla dudak dudağa yakalanarak gündeme bomba gibi düşen Afra Saraçoğlu sosyal medya pozlarıyla da dikkat çekiyor.

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla tüm yaz boyunca gündemden düşmeyen Afra Saraçoğlu'nun paylaşım başına 250 bin TL kazandığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

Özel hayatına dair sessiz kalan güzel oyuncu şu sıralar ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Afra Saraçoğlu sosyal medya paylaşımlarını da ihmal etmiyor.

Ekran Alıntısı

Afra Saraçoğlu son olarak iç çamaşırının üzerine sütyensiz giydiği ceketle verdiği pozu paylaşınca olay oldu.

Minik bikinisiyle poz verince olay oldu Minik bikinisiyle poz verince olay oldu

Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde de tanga bikinisiyle poz verince eleştiri oklarının hedefi olmuştu...

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Afra Saraçoğlu sosyal medya Oyuncu

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