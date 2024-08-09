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  4. Afra Saraçoğlu tatil pozlarını peş peşe paylaştı! Ünlü isimden tepki gecikmedi

Afra Saraçoğlu tatil pozlarını peş peşe paylaştı! Ünlü isimden tepki gecikmedi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
09.08.2024 09:17
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Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda hayat verdiği 'Seyran' karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran Afra Saraçoğlu son dönemde dizideki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile yaşadığı bir dargın bir barışık ilişkisi ile gündemde. Son olarak ayrıldıkları söylenen ünlü çiftten Saraçoğlu soluğu Avusturya'da aldı. Ünlü ismin tatil pozlarına beğeni yağdı.

MYNET- Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam ve Gülçin Santırcıoğlu gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu son dönemde özel hayatıyla gündemde.

Dizideki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile yaşadığı bir dargın bir barışık ilişkisi ile çok konuşulan ünlü isim son olarak ayrılık haberleriyle gündeme gelmişti.

Dizisi sezon finalindeyken sürekli tatilde olan Saraçoğlu'nun yeni durağı Avusturya’da birçok Hollywood yıldızının da tercihi olan Vivamayr Detoks Kliniği oldu.

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Sosyal medyadan karelerini peş peşe paylaşan Saraçoğlu, "Buraya gelerek ruh bedenime ve ruh sağlığıma en büyük iyiliği yaptım!" notunu düştü.

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KENDİNİ TUTAMADI

Instagram erişim engeline günlerdir tepki gösteren ünlü şarkıcı Demet Akalın, Afra Saraçoğlu'nun meditasyon karelerini görünce kendisini tutamadı.

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TEPKİ GÖSTERDİ

Akalın, ünlü oyuncuya tepkisini "Kız yazsana iki kelime bir şey yasak için!" cümleleriyle gösterdi.

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Afra Saraçoğlu
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