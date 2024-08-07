Sosyal medyada viral oldu! İçecekleri tam 48 saat buz gibi tutuyor

Sıcaklardan fazlasıyla bunaldığımız şu günlerde, soğuk içecekler adeta kurtarıcımız! Soğuk kahve, soğuk çay, buzlu limonata ve dahası serinlememizi sağlarken her gün bu içeceklere dışarıda oturup para vermek de bütçemizi epeyce sarsıyor. Buz gibi suyunuzu ya da içeceğinizi hijyenle yanınızda taşımak ve uzun vadede bütçenize olumlu katkılarını görmek isterseniz kendini kanıtlamış kaliteli bir termos satın alarak işe koyulabilirsiniz. Üstelik şimdi önereceğimiz termos, ömür boyu garantili olmasının yanında soğuk içecekleri tam iki gün koyduğunuz ısıda muhafaza ederken sıcak içeceklerinizi de 7 saate kadar sıcak tutabiliyor. "O da hangi termosmuş?" diyorsanız, Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak ile tanışmanın şimdi tam zamanı! Sosyal medyada viral olan ve çok satanlar listesinde zirvede yer alan termosla ilgili detaylar aşağıda...

Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak'ın öne çıkan özellikleri

Çift duvarlı vakumlu yalıtımı sayesinde içecekleri 48 saate kadar buzlu, 11 saate kadar soğuk, 7 saate kadar sıcak tutar.

%90 geri dönüştürülmüş, BPA içermeyen 18/8 paslanmaz çelik kullanılarak üretilir.

Üç aşamalı çevrilebilir FlawState kapak tasarımı, pipetli, pipetsiz ve kilitli konumda kullanabilme imkanı tanır.

Kolay taşıma ve rahat tutuş sağlayan ergonomik kulp tasarımına sahiptir.

7,9 cm taban çapıyla birçok araç bardaklıklarına uyum sağlar.

Sızdırmaz kapak tasarımı sayesinde hareket halindeyken dökülme ve sıçratma önlenir.

Mat boya kaplama, uzun ömürlü ve dayanıklı kullanım sunar.

Bulaşık makinesinde yıkanabilir, ancak elde yıkama tavsiye ediliyor.

1,18 litrelik kapasitesi, günlük sıvı ihtiyacınızı büyük ölçüde karşılar.

Üretim kaynaklı hatalara karşı ömür boyu garanti ile güvence altındadır.

Kullanıcılar ne diyor?

"Soğuk içeceklerle kullandım. Arabada sıcakta bırakmama rağmen ısınma olmadı. Bu konuda çok başarılı. Araba bardaklığına çok iyi oturuyor. "

"Dört dörtlük kalite. Boyutu büyük ama bir o kadar hafif.. Sahilde soğuk içecek sevenler düşünmeden alabilir... Altındaki barkod numarasıyla ürünün garanti kaydını yaptırmayı unutmayın."

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