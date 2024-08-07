Sosyal medyada viral oldu! İçecekleri tam 48 saat buz gibi tutuyor

Sıcaklardan fazlasıyla bunaldığımız şu günlerde, soğuk içecekler adeta kurtarıcımız! Soğuk kahve, soğuk çay, buzlu limonata ve dahası serinlememizi sağlarken her gün bu içeceklere dışarıda oturup para vermek de bütçemizi epeyce sarsıyor. Buz gibi suyunuzu ya da içeceğinizi hijyenle yanınızda taşımak ve uzun vadede bütçenize olumlu katkılarını görmek isterseniz kendini kanıtlamış kaliteli bir termos satın alarak işe koyulabilirsiniz. Üstelik şimdi önereceğimiz termos, ömür boyu garantili olmasının yanında soğuk içecekleri tam iki gün koyduğunuz ısıda muhafaza ederken sıcak içeceklerinizi de 7 saate kadar sıcak tutabiliyor. "O da hangi termosmuş?" diyorsanız, Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak ile tanışmanın şimdi tam zamanı! Sosyal medyada viral olan ve çok satanlar listesinde zirvede yer alan termosla ilgili detaylar aşağıda...
@joella_lee Coolest #stanleycup Go get it before it sold out! #40oztumbler #ukgirls #aesthetic #goodthingsinlife #asmr #cupcollection ♬ Cupid (Twin Ver.) - FIFTY FIFTY
Kullanıcılar ne diyor?
"Soğuk içeceklerle kullandım. Arabada sıcakta bırakmama rağmen ısınma olmadı. Bu konuda çok başarılı. Araba bardaklığına çok iyi oturuyor. "
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