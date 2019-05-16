Afrika kültürünün parçası “Gure dansçıları”

Yaşları 15 ile 20 arasında değişen “Çegure” adı verilen erkek çocuklarının oluşturduğu Gure takımı, cuma, cumartesi ve pazar günleri olmak üzere haftanın 3 gününü ormanda tamamen ilkel şartlarda geçiriyor.
Bu üç gün içerisinde kendi yaptıkları çeşitli figürlerdeki maskeleri ve giysileri giyinerek köye gelen Gure dansçıları, köy halkından bahşiş topluyor ve ardından kurulan geniş bir alanda dans gösterisi sunuyor.
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