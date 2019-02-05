Afroditi Skafida kimdir? Survivor Yunanistan yarışmacısı Afroditi Skafida kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Survivor 2019'un iddialı yarışmacılarından olan Afroditi Skafida'nın nereli ve kim olduğu merak ediliyor. Performansı ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Afroditi Skafida kimdir?

Atina'da yaşamını sürdüren Afroditi Skafida, 36 yaşında.



Daha önce iki kez Olimpiyat Oyunları'na katılan ve sırık atlamada birçok madalyası bulunan Afroditi Skafida, profesyönel olarak antrenörlük yapıyor.

Kendini dinamik ve doğal bir kadın olarak tanımlayan Afroditi Skafida, yarışmada olduğu süre içinde onu hiçbir şey korkutamayacağını düşünüyor.







