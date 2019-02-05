Afroditi Skafida kimdir? Survivor Yunanistan yarışmacısı Afroditi Skafida kaç yaşında, ne iş yapıyor?

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 05.02.2019 22:58 | Son Güncelleme

Afroditi Skafida Survivor 2019 Yunanistan takımındaki performansıyla en dikkat çeken isimlerden biri oldu. Survivor'da oyunlarda güçlü fiziğiyle dikkat çeken Afroditi Skafida, ülkesinde oldukça başarılı bir milli atlet. Peki, sporcu bir geçmişe sahip olan Afroditi Skafida kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor Afroditi Skafida hangi sporu yapıyor? İşte Afroditi Skafida hakkında bilgiler.

Afroditi Skafida kimdir? Survivor Yunanistan yarışmacısı Afroditi Skafida kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Survivor 2019'un iddialı yarışmacılarından olan Afroditi Skafida'nın nereli ve kim olduğu merak ediliyor. Performansı ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Afroditi Skafida kimdir?

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Atina'da yaşamını sürdüren Afroditi Skafida, 36 yaşında.

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Daha önce iki kez Olimpiyat Oyunları'na katılan ve sırık atlamada birçok madalyası bulunan Afroditi Skafida, profesyönel olarak antrenörlük yapıyor.

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Kendini dinamik ve doğal bir kadın olarak tanımlayan Afroditi Skafida, yarışmada olduğu süre içinde onu hiçbir şey korkutamayacağını düşünüyor.
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