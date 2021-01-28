Afyon'da ne yenir? Damak çatlatan Afyon mutfağı

Afyon tatilcileri hadi itiraf edin, seyahat için gidiyorsanız bile nereden sucuk alsak, nerede kaymaklı ekmek kadayıfı yesek diye düşünüyorsunuzdur plan yaparken. Yöresel tatlar seyahatlerin vazgeçilmezi. Ben gezi rotamı oluştururken mutlaka yeme içme planımı da ayarlarım. Biraz garantici olduğum için ne yenir, nerede yenir araştırırım hatta rezervasyonumu bile yaptırırım. Siz de benim gibiyseniz bu liste çok işinize yarayacak. Afyon'da ne yenir sorunuza leziz cevaplar bulabileceksiniz. AFYON'DA NE YENİR? Afyon sucuğu

Afyon kaymağı

Ekmek kadayıfı

Lokum

Afyon Haşhaşı

Sakala Çarpan Çorbası

Bükme

Ağzı açık

Keşkek

Çullama köfte

Zürbiye

İlibada sarması

Göce Köftesi AFYON SUCUĞU

Kahvaltıya mı yakışmaz, mangala mı, sobada da efsane olur hani. Gece yarısı açlıklarında da imdada yetişir sucuk ekmek. Afyon ise bu şahane lezzin başkentlerinden. Dilerseniz bir çok mekanda ızgara sucuk ya da sucuk döner olarak tadına bakabilirsiniz. İkbal lokantası Afyon'da nerede yemek yenir sorunuza cevap olabilir. En bilindik yerlerdendir. Ayrıca Afyon yol üstü lezzet duraklarında sucuk satın alabileceğiniz yerler de bulunuyor. AFYON KAYMAĞI

Afyon kaymağı, yalnızca tatlıları tamamlamakla kalmıyor, pek çok yemekte de kullanılıyor. Afyon kaymağının özelliği aslında manda sütünden yapılıyor olması. Ancak manda bakımı çok meşakkatli, su ve çamur istiyor. Üstelik sahibinden başkasına süt vermiyor. Afyon’da camız denilen manda günde 6 kilo kadar süt verebiliyor. İlk sağılan süt pişiyor ve dinlendiriliyor. Akşam sağılan süt de kaymaklanan ilk süte eklenip, tekrar pişiriliyor. 12 saat dinlendirdikten sonra soğuk dolaba alınıyor. İğneyle kaymağın kenarlarını deliyor, sonra içindeki kaymağı dilim dilim tabağa diziyorlar. Bu nefis lezzeti Afyon'da bir çok mekanda tadabilirsiniz. Ayrıca satış noktalarından ev için de alabilirsiniz.

EKMEK KADAYIFI

Ekmek kadayıfı benim için Afyon'da ne yenir listemizin gözbebeği. Kaymakla servis edilen bu tatlının iyisini yemek istiyorsanız kadayıfı ve kaymağı kimin yaptığı asıl dikkat etmeniz gereken nokta. Yani kadayıf olarak kullanılan ekmek genelde İstanbul'dan geliyor. Ama az da olsa halen kendisi üreten yerler bulunuyor. Genelde şerbet için kullanılan şeker oranı aynı ama kimi daha uzun süre pişirip daha yoğun şekerli, kimi daha hafif yapıyor. Elbette hakiki şeker yerine glikoz kullananlar da var. Bu tatlının ekmekler ziyan olmasın diye bulunduğu doğru değil aslında. İşin üstatları ekmek kadayıfının padişah zamanından kalma olduğunu söylüyor. Afyon’da yetişen vişnelerin lezzeti de oldukça meşhur olunca vişneli ekmek kadayıfının çıkış noktası da buradan olmuş. Bu farklı lezzeti de deneyebilirsiniz ama ben klasikten şaşmayanlardanım. Afyon'da ne yenir sorusuna ise Vedat Milor'un gönüllü ekibi Nur lokantasında ekmek kadayıfı önerisi vermiş. Listeye alabilirsiniz. LOKUM

Afyon'da yol üstü ne yenir derseniz elbette lokum derim. Bir çok şekerlemeci görebileceğiniz Afyon kara yolunda gözünüze kestirdiğiniz bir yerde durup çeşit çeşit lokumların tadına bakabilir, satın alabilirsiniz. Elbette en makbulü kaymaklı lokum.

AFYON HAŞHAŞI

Haşhaş yüzyıllardır yetiştirildiği için Afyon mutfağının önemli bir parçası haline gelmiştir. Özellikle hamur işleri ile yapılan yiyeceklerin vazgeçilmez parçasıdır. Bükme, ağzı açık, lokul ve katmer gibi yöresel hamur işlerine lezzet katan olmazsa olmaz bir unsur olarak öne çıkıyor. Bunların yanında, fırın ve pastanelerde de haşhaşlı pide, haşhaşlı ekmek ve çörekler bulabilirsiniz. Ayrıca Afyon'dan haşhaş ezmesi alarak kahvaltılarda tüketebilir ya da evde yapacağınız hamur işlerinde kullanabilirsiniz. SAKALA ÇARPAN ÇORBASI

Anadolu’nun pek çok yerinde farklı isimlerle anılan sakala çarpan çorbası erişte ve yeşil mercimekle hazırlanıyor. Ne tuhaf ismi var diye düşünenleri hemen hikayesini anlatayım. Yalnız yaşayan bir dedeye komşusu sıcak çorba götürmüş. Çorbayı kaşıkla değil de tastan içen dedenin sakalına yapışan erişteler yüzünden çorbanın adı Sakala Çarpan Çorbası olarak anılmaya başlanmış. Besleyici ve lezzetli bir çorba olan sakala çarpan Afyon’da genelde sabahları tüketiliyor.

BÜKME

Afyon Bükmesi, yöresel bir hamur işi. Afyon’da en çok pişen hamur işlerinden biri olan bükme, çıtır çıtır ağızda dağılan hamur ve iç harcına yeşil mercimek konarak hazırlanıyor. Aslında bu lezzetin birçok yörede benzerleri yapılıyor. Afyon’daki yapılışında Afyon haşhaşı kullanılması bu lezzeti diğerlerinden ayırıyor. Patatesli ve Afyon peynirli gibi çeşitleri de bulunuyor ama orijinali mercimekli olanıdır. AĞZI AÇIK

Afyon’un en lezzetli hamur işlerinden biri ağzı açık. Genellikle peynirli, bazı evlerde kıymalı ve patatesli çeşidi de yapılıyor. Ağzı Açık’ın iç harcı hamurun ortasına konuyor ve kenarlarından pile şeklinde katlanarak iç dolgunun bir kısmı gözükecek şekilde kapatılıyor. Hamuru kapatma şeklinden dolayı da ağzı açık olarak biliniyor. KEŞKEK

Keşkek neredeyse ülkemizin her yöresinde farklı şekillerde yapılıyor. Afyon keşkeği, yörede yetişen buğdaydan yapılmış göce yani kırılmış buğday ve yörede yetişen nohut ile yapılıyor. Ünü şehir sınırlarını aşan Afyon'un ilçesi olan Şuhut keşkeğinde büyükbaş hayvanların sırt kısmının kuyruğa yakın bölümü kullanılıyor. Hayvanın bu kısmına yörede zıpkın deniyor. Zıpkının kemiği içerdiği ilik ve yağ ile keşkeğin kıvam almasını sağlıyor. Etler keşkeğin içinde macun kıvamı alana kadar ahşap tokmakla dövülüyor. Şuhut Keşkeği ağır ateşte 12-15 saat pişiyor. Üzerine tereyağlı özel sosu ile servis ediliyor. Şuhut’un lezzeti keşkek UNESCO tarafından tescillenmiş.