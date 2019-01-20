Afyonkarahisar'da iki katlı binanın çatısına kurulan otağ törenle açıldı

Sandıklı Yörükler- Türkmenler Derneği tarafından çeşitli faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla kiralanan iki katlı binanın çatısına 80 metrekarelik keçi kılından yaptırılan otağ, törenle hizmete girdi. Açılışa Belediye Başkanı Mustafa Çöl, AK Parti İlçe Başkanı Bekir Özçelik, Sandıklı Yörükler- Türkmenler Derneği Başkanı Ali Eren, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Otağ kurdele kesilerek açılışı yapılırken, açılış sonrası katılımcılar binayı ve otağı inceledi. Dernek Başkanı Ali Eren, misafirlere otağ ve bina hakkında bilgi verdi. Ali Eren, Belediye Başkanı Mustafa Çöl'e de üzerinde kendi adının ve dernek logosunun yer aldığı poşu hediye etti.

Sandıklı Yörükler- Türkmenler Derneği tarafından gençlere yönelik eğitim faaliyetleriyle sanatsal ve kültürel faaliyetleri yürütmek amacıyla Ece Mahallesi Karagöz Sokak'ta 20 yıllığına iki katlı bina kiralandı. Yaklaşık 6 aylık çalışma kapsamında, atıl durumdaki binada tadilat yapıldı. Binanın dış cephesine Ergenekon Destanı'nı anlatan rölyef, Selçuklu simgesi olan çift başlı kartal ve Osmanlı tuğrasının rölyefleri yapıldı. Binanın çatı katını da değerlendirmek amacıyla 80 metrekarelik otağ kuruldu.