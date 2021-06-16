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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

16.06.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kemiksiz etin kilogramı 44,50 -109 liradan işlem gördü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 44,50, en yüksek 109 liradan satıldı.

ATB’de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kemiksiz et

HTS

44,50

109,00

Karkas et

HTS

24,40

45,00

Buğday

HTS

2,36

2,61

Mısır

HTS

2,02

2,59

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

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13:04
İkindi
16:58
Akşam
20:32
Yatsı
22:15

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Çarşamba

Aydenız Eczanesi
Merkez
Begüm Eczanesi
Merkez
Esra Eczanesi
Merkez
Görgülü Fuar Eczanesi
Merkez
Serdar Eczanesi
Merkez
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