Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 44,50, en yüksek 109 liradan satıldı.
ATB’de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün cinsi
Satış şekli
En düşük (TL)
En yüksek (TL)
Kemiksiz et
HTS
44,50
109,00
Karkas et
HTS
24,40
45,00
Buğday
HTS
2,36
2,61
Mısır
HTS
2,02
2,59
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
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