Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 44,50, en yüksek 109 liradan satıldı.

ATB’de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kemiksiz et

HTS

44,50

109,00

Karkas et

HTS

24,40

45,00

Buğday

HTS

2,36

2,61

Mısır

HTS

2,02

2,59

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili



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