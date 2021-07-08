AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kırıntı etin kilogramı 30 liradan satıldı.

ATB’de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kırıntı et

HTS

30,00

30,00

Kemiksiz et

HTS

47,00

60,00

Buğday

HTS

2,65

2,65

Pirinç

HTS

7,75

8,25

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili



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