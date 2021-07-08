AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kırıntı etin kilogramı 30 liradan satıldı.
ATB’de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
Ürünün cinsi
Satış şekli
En düşük (TL)
En yüksek (TL)
Kırıntı et
HTS
30,00
30,00
Kemiksiz et
HTS
47,00
60,00
Buğday
HTS
2,65
2,65
Pirinç
HTS
7,75
8,25
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
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