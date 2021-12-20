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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

20.12.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kemiksiz etin kilogramı 80 liradan işlem gördü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı 80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kemiksiz et

HTS

80,00

80,00

Beyaz haşhaş

HTS

35,13

46,50

Mısır

HTS

3,04

4,25

Buğday

HMS

2,50

5,00

Arpa

HMS

3,70

3,80

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 20 Aralık Pazartesi

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06:36
Sabah
08:05
Öğle
13:00
İkindi
15:25
Akşam
17:46
Yatsı
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Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler20 Aralık Pazartesi

Erdem Eczanesi
Merkez
Flora Eczanesi
Merkez
Yörükoglu Eczanesi
Merkez
Gözde Tunçer Eczanesi
Basmakci
Bızım Eczanesi
Bolvadin
Beyhan Eczanesi
Cay
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