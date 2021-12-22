AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 53 lira, en yüksek 65 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
Ürünün cinsi
Satış şekli
En düşük (TL)
En yüksek (TL)
Kemiksiz et
HTS
53,00
65,00
Karkas etHTS
31,50
47,25
Beyaz haşhaş
HMS
37,50
39,50
Buğday
HMS
2,50
4,90
Arpa
HMS
2,50
3,80
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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