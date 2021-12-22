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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

22.12.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kemiksiz etin kilogramı 53-65 liradan işlem gördü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 53 lira, en yüksek 65 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kemiksiz et

HTS

53,00

65,00

Karkas etHTS

31,50

47,25

Beyaz haşhaş

HMS

37,50

39,50

Buğday

HMS

2,50

4,90

Arpa

HMS

2,50

3,80

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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Akşam
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Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler22 Aralık Çarşamba

Aylin Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Merkez
Zafer Eczanesi
Merkez
Gönüllü Eczanesi
Basmakci
Yagmur Eczanesi
Bolvadin
Ecırlıoglu Eczanesi
Cay
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