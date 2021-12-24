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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

24.12.2021 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sığır etinin kilogramı 55 liradan işlem gördü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sığır etinin kilogramı 55 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Sığır eti

HTS

55,00

55,00

Kemiksiz etHTS

52,50

60,19

Beyaz haşhaş

HMS

29,00

39,50

Buğday

HMS

2,00

5,00

Arpa

HMS

2,40

4,10

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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Akşam
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Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler24 Aralık Cuma

Duygu Eczanesi
Merkez
Esra Eczanesi
Merkez
Gonca Eczanesi
Merkez
Gamze Eczanesi
Basmakci
Çagrı Eczanesi
Bolvadin
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