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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

11.04.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 90 lira, en yüksek 250 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kemiksiz et

HTS

90,00

250,00

Karkas etHTS

62,00

89,00

Kuzu etiHTS

83,00

160,00

Buğday

HTS

5,40

5,40

Arpa

HMS

4,00

4,00

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 11 Nisan Pazartesi

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Öğle
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Akşam
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