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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

10.05.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı 100 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Sucuk

HTS

100,00

100,00

Kemiksiz etHTS

86,00

93,00

Kuzu etiHTS

83,00

100,00

Beyaz haşhaş

HMS

34,90

34,90

Buğday

HTS

5,32

6,00

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

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Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 10 Mayıs Salı

İmsak
04:06
Sabah
05:44
Öğle
12:59
İkindi
16:50
Akşam
20:05
Yatsı
21:36
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