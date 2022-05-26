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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

26.05.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin en düşük kilogramı 59,40 lira en yüksek 90 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Karkas et

HTS

59,40

90,00

ArpaHTS

4,50

4,50

NohutHTS

6,50

6,50

Buğday unu

HTS

7,00

7,72

Buğday

HTS

5,60

6,20

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

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Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 26 Mayıs Perşembe

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03:46
Sabah
05:31
Öğle
13:00
İkindi
16:53
Akşam
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