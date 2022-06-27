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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

27.06.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kuzu etinin kilogramı 80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kuzu eti

HTS

80,00

80,00

Karkas etHTS

70,05

115,00

Beyaz haşhaşHMS

37,00

39,25

Sarı haşhaş

HMS

40,00

40,00

Yem

HTS

5,42

6,32

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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