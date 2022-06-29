Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sucuğun en düşük kilogramı 98 lira en yüksek 115 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
Ürünün cinsi
Satış şekli
En düşük (TL)
En yüksek (TL)
Sucuk
HTS
98,00
115,00
Kemiksiz etHTS
130,00
332,00
Karkas etHTS
80,00
135,00
Buğday
HTS
4,50
7,00
Kepek
HTS
4,40
4,65
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
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