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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

29.06.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sucuğun en düşük kilogramı 98 lira en yüksek 115 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Sucuk

HTS

98,00

115,00

Kemiksiz etHTS

130,00

332,00

Karkas etHTS

80,00

135,00

Buğday

HTS

4,50

7,00

Kepek

HTS

4,40

4,65

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

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Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 29 Haziran Çarşamba

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