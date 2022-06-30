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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

30.06.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 50 lira, en yüksek 93,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Karkas et

HTS

50,00

93,25

Kırıntı etHTS

80,00

85,00

Beyaz haşhaşHTS

38,00

39,14

Sarı haşhaş

HTS

31,25

31,25

Buğday

HTS

6,48

6,89

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

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Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 30 Haziran Perşembe

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