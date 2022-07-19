AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı 100 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Karkas et

HTS

100,00

100,00

Beyaz haşhaşHTS

44,50

44,50

MısırHTS

6,00

6,87

Arpa

HTS

6,00

6,60

Buğday

HTS

7,00

7,44

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili



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