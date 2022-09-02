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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

02.09.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sığır etinin kilogramı 110 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Sığır eti

HTS

110,00

110,00

Kemiksiz etHTS

130,00

345,00

Karkas etHTS

82,00

128,00

Buğday

HTS

6,09

7,71

Arpa

HTS

5,90

6,10

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

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Anahtar Kelimeler:
buğday sığır eti

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 4 Eylül Pazar

İmsak
04:57
Sabah
06:22
Öğle
13:02
İkindi
16:40
Akşam
19:32
Yatsı
20:52
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