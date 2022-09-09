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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

09.09.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 130 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kemiksiz et

HTS

130,00

130,00

Karkas etHTS

68,61

105,00

Kuzu etiHTS

95,00

105,00

Arpa

HTS

5,70

5,75

Buğday

HTS

6,29

6,90

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

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Anahtar Kelimeler:
buğday

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 9 Eylül Cuma

İmsak
05:02
Sabah
06:27
Öğle
13:00
İkindi
16:35
Akşam
19:24
Yatsı
20:43
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