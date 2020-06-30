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Afyonkarahisar Valisi Çiçek, Sandıklı ilçesini ziyaret etti

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 30.06.2020 18:08 | Son Güncelleme

Afyonkarahisara yeni atanan Vali Gökmen Çiçek, Sandıklı ilçesini ziyaret ederek bir takım temaslarda bulundu.İlk olarak Sandıklı Hüdai kaplıcalarında kahvaltı programına katılan Vali Gökmen Çiçek, burada bulunan Vali Konağı’nı inceleyerek yetkililerden bilgiler aldılar.Daha sonra Sandıklı Kaymakamlığına geçen Vali Gökmen Çiçek’i burada ilçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop ile kurum müdürleri karşıladılar.

Afyonkarahisar Valisi Çiçek, Sandıklı ilçesini ziyaret etti

Afyonkarahisara yeni atanan Vali Gökmen Çiçek, Sandıklı ilçesini ziyaret ederek bir takım temaslarda bulundu.
İlk olarak Sandıklı Hüdai kaplıcalarında kahvaltı programına katılan Vali Gökmen Çiçek, burada bulunan Vali Konağı’nı inceleyerek yetkililerden bilgiler aldılar.
Daha sonra Sandıklı Kaymakamlığına geçen Vali Gökmen Çiçek’i burada ilçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop ile kurum müdürleri karşıladılar. İlçe Kaymakamlığı makam odasında bir süre kurum müdürleri ile karşılıklı istişarelerde bulunan Vali Gökmen Çiçek’e Sandıklı Halk Eğitim Merkezi’nde bulunan toplantı salonunda, Kaymakam Eflatun Can Tortop tarafından Sandıklı ile ilgili bir sunum yapıldı.
Yapılan sunumun akabinde Sandıklı Belediyesi’ne geçen Vali Çiçek’i Belediye Başkanı Mustafa Çöl, başkan yardımcıları ile ilgili birim müdürleri karşıladı. Belediye başkanlığı makam odasında ilçe ilgili bilgiler alan Vali çiçek, Belediye Başkanı Çöl ve Kaymakam Eflatun Can Tortop’a teşekkür ederek ilçeden ayrıldı.

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