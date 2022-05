Afyonkarahisar'da "Engelliler Festivali" başladı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da 10 -16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla belediye ile kent konseyi iş birliğiyle festival düzenlendi.

Kocatepe Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan festivalde kentteki sivil toplum kuruluşu üyeleri, ellerinde pankartlarla Anıtpark önünde yürüyüş düzenledi.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ile Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in de katıldığı yürüyüşün ardından Zafer Meydanı'nda engelliler, zeybek gösterisi sundu, şarkı ve türküler söyledi.

Çiçek, kentte engellilerin hayatını daha da kolaylaştırmak için çalıştıklarını dile getirdi.

Şehrin engelli dostu bir kent olduğunu belirten Çiçek, çok daha iyi hale geleceğini, bu konuda Zeybek'e güvendiklerini kaydetti.

Çiçek, kendilerinin her zaman Afyonkarahisar'daki engelli sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği etkinliklerden moral, motivasyon ve destek bulduklarını anlattı.

Belediye Başkanı Zeybek de kendilerinin de her zaman bir engelli adayı olduklarını vurgulayarak, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman sizlerin yanınızdayız. Belediye olarak da her türlü desteği vermeye hazırız." diye konuştu.

Kent Konseyi Başkanı Şemsettin Yasan ile Engelliler Meclisi Başkanı Faruk Özkara da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Çiçek, Zeybek ve il protokolü, festival kapsamında engelli sivil toplum kuruluşlarınca Zafer Meydanı'nda kurulan stantları gezdi.