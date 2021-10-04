YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar'da FETÖ firarisi hükümlü yakalandı

Afyonkarahisar'da FETÖ firarisi hükümlü yakalandı

04.10.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da FETÖ firarisi hükümlü yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Afyonkarahisar'da gözaltına alındı.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir'de FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nde görev yaparken ihraç edilen S.K'yı, Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.

Örgütteki konumunun sözde "doktor" olduğu belirlenen S.K'nın, FETÖ terör örgütü mensubu olan askeri öğrencilerle ilgilendiği ve ByLock kullanıcı olduğu belirtildi.

Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuyruk uzadıkça uzadı! Yağmur altında dakikalarca bekledilerKuyruk uzadıkça uzadı! Yağmur altında dakikalarca beklediler
PARTNERJürinin paylaşamadığı yarışmacı, O Ses Türkiye'ye damga vurduJürinin paylaşamadığı yarışmacı, O Ses Türkiye'ye damga vurdu
DP Genel Başkanı Uysal, Türk-İş Afyonkarahisar İl Temsilciliğini ziyaretinde konuştu:DP Genel Başkanı Uysal, Türk-İş Afyonkarahisar İl Temsilciliğini ziyaretinde konuştu:
Anahtar Kelimeler:
fetö İzmir Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 4 Ekim Pazartesi

İmsak
05:28
Sabah
06:49
Öğle
12:52
İkindi
16:08
Akşam
18:44
Yatsı
20:00
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Marmara Denizi'nde mimari bloklar yüklü gemi batığı keşfedildi

Marmara Denizi'nde mimari bloklar yüklü gemi batığı keşfedildi

Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor maçının ardından

Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor maçının ardından

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.