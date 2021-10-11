Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Afyonkarahisar'da gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kentte FETÖ'ye yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan 2017'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca işlem yapılan, 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve TRT Genel Müdürlüğünde görevliyken ihraç edilen askeri mahrem imam E.Ü'yü Bolvadin ilçesinde yakaladı.

ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından Bolvadin Kapalı Cezaevine gönderildi.



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