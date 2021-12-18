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Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oluyor

18.12.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oluyor

Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oluyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Sabah saatlerinde başlayan yağış, kent merkezi ve ilçelerde yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, sürücüleri kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Karayolları 31. Şube Şefliği ekipleri de kenti çevre illere bağlayan yollarda olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kar yağışının akşam saatlerinde yoğunlaşacağını ve hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceğini bildirdi. Ayrıca, kara yollarında don ve buzlanmaya karşı sürücülerin dikkatli olması uyarısında bulunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji kar yağışı Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 18 Aralık Cumartesi

İmsak
06:35
Sabah
08:04
Öğle
12:59
İkindi
15:24
Akşam
17:45
Yatsı
19:08

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler18 Aralık Cumartesi

Bahar Eczanesi
Merkez
Çıçek Eczanesi
Merkez
Sena Eczanesi
Merkez
Gamze Eczanesi
Basmakci
Volkan Eczanesi
Bolvadin
Beyhan Eczanesi
Cay
Eylül Eczanesi
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