Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oluyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Sabah saatlerinde başlayan yağış, kent merkezi ve ilçelerde yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, sürücüleri kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Karayolları 31. Şube Şefliği ekipleri de kenti çevre illere bağlayan yollarda olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kar yağışının akşam saatlerinde yoğunlaşacağını ve hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceğini bildirdi. Ayrıca, kara yollarında don ve buzlanmaya karşı sürücülerin dikkatli olması uyarısında bulunuldu.



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