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Ağaç adam isyan etti: Ne olur ellerimi kesin!

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 25.06.2019 15:37 | Son Güncelleme

Yıllardır ellerinde durmadan uzayan devasa siğiller nedeniyle 'ağaç adam' olarak bilinen Bangladeşli Abul Bajandar artık isyan etti. Geçirdiği 25 operasyondan da sonuç alamayan bir çocuk babası adam ellerinin kesilmesini bekliyor.

Ağaç adam isyan etti: Ne olur ellerimi kesin!

Geceleri ağrıdan uyuyamaz hale geldiğini söyleyen 28 yaşındaki adam genetik bir hastalıktan müzdarip. Epidermodisplasia Verukiformis denilen hastalık nedeniyle adamın parmaklarında durmadan siğiller uzuyor.

Ağaç köküne benzeyen siğiller nedeniyle Bajandar 'Bangladeş'in ağacı' lakabıyla tanınıyor.

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  1. ve son operasyondan sonra siğilleri her zamankinden daha hızlı büyüyen adamın artık tek isteği ellerinin kesilmesi.

Aynı hastalıktan müzdarip Dede Koswara isimli Endonezyalı adam ABD'de 2008 yılında ameliyat edilmişti. 6 kilogram siğil alınan adam ameliyatın ardından yaşanan komplikasyonlar nedeniyle 42 yaşında hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ağaç adam siğil abul bajandar

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