Ağaç adam isyan etti: Ne olur ellerimi kesin!

Geceleri ağrıdan uyuyamaz hale geldiğini söyleyen 28 yaşındaki adam genetik bir hastalıktan müzdarip. Epidermodisplasia Verukiformis denilen hastalık nedeniyle adamın parmaklarında durmadan siğiller uzuyor.
Ağaç köküne benzeyen siğiller nedeniyle Bajandar 'Bangladeş'in ağacı' lakabıyla tanınıyor.
Aynı hastalıktan müzdarip Dede Koswara isimli Endonezyalı adam ABD'de 2008 yılında ameliyat edilmişti. 6 kilogram siğil alınan adam ameliyatın ardından yaşanan komplikasyonlar nedeniyle 42 yaşında hayatını kaybetmişti.
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