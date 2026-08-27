Ağaç kavuğunda el değmeden üretiliyor: Amerika ve Rusya'dan talep yağıyor! Kilosu 15 bin TL

Sason'da gezgin arıcıların, arılarını beslemek amacıyla götürdükleri kırsal ve ormanlık alanlarda kovanlardan kaçan oğullar, çevredeki ağaç kovuklarına yerleşiyor. Burada insan müdahalesi olmadan bal üretmeye başlayan arılar, zamanla ağaçların kovuklarını doğal birer kovana dönüştürüyor.

Ormanlık alanlarda dolaşan vatandaşlar tarafından fark edilen ağaç kovuklarındaki bal, özel yöntemlerle çıkarılarak satışa sunuluyor. Üretim aşamasında şeker veya ilaç kullanılmadığı belirtilen bal, bu özelliği nedeniyle doğal ve şifalı ürün arayan vatandaşlardan yoğun talep görüyor.

DOĞAL BAL, KIRSAL KESİMDE YAŞAYAN VATANDAŞLARA GELİR KAPISI OLDU

Ağaç kovuklarından çıkarılan bal, yüksek fiyatının yanı sıra kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlar için de önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor. El değmeden ve doğal ortamda üretildiği belirtilen balı satın alan vatandaşlar, ürünü başta Amerika ve Rusya olmak üzere yurt dışındaki alıcılara da gönderiyor.

Sason'da ormanlık alanlardan çıkarılan doğal balın, üretim sürecinin tamamen doğal olması ve sınırlı miktarda elde edilmesi nedeniyle piyasadaki diğer ballardan daha yüksek fiyatlara satıldığı ifade ediliyor. Balın kilogram fiyatı 15 bin lirayı buluyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır