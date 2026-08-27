"Kolajene paranızı vermeyin" demişti! Canan Karatay doğal kolajen kaynaklarını tek tek açıkladı

Karatay, kolajenin vücudun pek çok bölümünde bulunduğuna dikkat çekerek kemik, kas, bağ dokusu ve çeşitli organlar açısından önem taşıdığını söyledi. Kolajenin yalnızca bir takviye ürünü olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Karatay, beslenmenin önemine vurgu yaptı.

KOLAJEN İÇİN KEMİK SUYU VE KELLE PAÇA ÖNERİSİ

Kolajenin doğal kaynaklarına da değinen Karatay, özellikle kemik suyu ve kelle paçanın önemini savundu. Karatay, yumurtanın da protein ve aminoasit içeriği nedeniyle beslenmede önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

EN ÇOK KOLAJEN İÇEREN BESİNLER

Kolajen açısından öne çıkan hayvansal besinler arasında özellikle bağ dokusu ve deri içeren gıdalar bulunuyor.

Diğer kaynaklarda yer alan uzmanlar doğal kolajen kaynaklarını şu şekilde sıraladı:

Kelle paça ve ayak paça

Kemik suyu

Tavuk

Balık

Eklem ve bağ dokusu içeren etler

Yaban mersini

Yumurta

Kırmızı renkli meyve ve sebzeler

Brüksel lahanası

Bunun yanında vücudun kendi kolajen üretimini destekleyen protein, C vitamini ve diğer besin öğelerini yeterli almak da önem taşıyor. C vitamini açısından zengin sebze ve meyveler, kolajen sentezinde rol oynayan besinler arasında yer alıyor.

"KOLAJEN TABLETLERİ AŞIRI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER"

Kolajen tabletleri konusunda sert ifadeler kullanan Karatay, bu ürünlerin aşırı işlenmiş olduğunu ve çeşitli kimyasal içerikler barındırdığını iddia etti. Tabletlerin vücuda faydalı olmadığı görüşünü dile getiren Karatay, tüketicilere bu ürünler konusunda dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

YUMURTA VE YAĞ VURGUSU

Karatay açıklamasında yumurtanın yanı sıra zeytinyağı ve hayvansal yağlara da değindi. Özellikle yumurtanın sarısında bulunan bazı besin öğelerinin önemine dikkat çeken Karatay, kolajen takviyeleri yerine doğal ve protein açısından zengin besinlerin tercih edilmesini önerdi.

Karatay, açıklamasının sonunda kolajen tabletlerine karşı uyarısını yineleyerek, tüketicilerin bu ürünlere para harcamaması gerektiğini savundu.