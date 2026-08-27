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"Kolajene paranızı vermeyin" demişti! Canan Karatay doğal kolajen kaynaklarını tek tek açıkladı

Prof. Dr. Canan Karatay, kolajen takviyeleriyle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Kolajenin vücut açısından önemli bir protein olduğunu belirten Karatay, kolajen tabletlerinin ise pazarlama ürünü olduğunu savundu. En çok kolajen içeren besinlerde açıklandı…

"Kolajene paranızı vermeyin" demişti! Canan Karatay doğal kolajen kaynaklarını tek tek açıkladı
Mynet

Karatay, kolajenin vücudun pek çok bölümünde bulunduğuna dikkat çekerek kemik, kas, bağ dokusu ve çeşitli organlar açısından önem taşıdığını söyledi. Kolajenin yalnızca bir takviye ürünü olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Karatay, beslenmenin önemine vurgu yaptı.

KOLAJEN İÇİN KEMİK SUYU VE KELLE PAÇA ÖNERİSİ

Kolajenin doğal kaynaklarına da değinen Karatay, özellikle kemik suyu ve kelle paçanın önemini savundu. Karatay, yumurtanın da protein ve aminoasit içeriği nedeniyle beslenmede önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

"Kolajene paranızı vermeyin" demişti! Canan Karatay doğal kolajen kaynaklarını tek tek açıkladı 1

EN ÇOK KOLAJEN İÇEREN BESİNLER

Kolajen açısından öne çıkan hayvansal besinler arasında özellikle bağ dokusu ve deri içeren gıdalar bulunuyor.

Diğer kaynaklarda yer alan uzmanlar doğal kolajen kaynaklarını şu şekilde sıraladı:

  • Kelle paça ve ayak paça
  • Kemik suyu
  • Tavuk
  • Balık
  • Eklem ve bağ dokusu içeren etler
  • Yaban mersini
  • Yumurta
  • Kırmızı renkli meyve ve sebzeler
  • Brüksel lahanası

Bunun yanında vücudun kendi kolajen üretimini destekleyen protein, C vitamini ve diğer besin öğelerini yeterli almak da önem taşıyor. C vitamini açısından zengin sebze ve meyveler, kolajen sentezinde rol oynayan besinler arasında yer alıyor.

"KOLAJEN TABLETLERİ AŞIRI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER"

Kolajen tabletleri konusunda sert ifadeler kullanan Karatay, bu ürünlerin aşırı işlenmiş olduğunu ve çeşitli kimyasal içerikler barındırdığını iddia etti. Tabletlerin vücuda faydalı olmadığı görüşünü dile getiren Karatay, tüketicilere bu ürünler konusunda dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

"Kolajene paranızı vermeyin" demişti! Canan Karatay doğal kolajen kaynaklarını tek tek açıkladı 2

YUMURTA VE YAĞ VURGUSU

Karatay açıklamasında yumurtanın yanı sıra zeytinyağı ve hayvansal yağlara da değindi. Özellikle yumurtanın sarısında bulunan bazı besin öğelerinin önemine dikkat çeken Karatay, kolajen takviyeleri yerine doğal ve protein açısından zengin besinlerin tercih edilmesini önerdi.

Karatay, açıklamasının sonunda kolajen tabletlerine karşı uyarısını yineleyerek, tüketicilerin bu ürünlere para harcamaması gerektiğini savundu.

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Anahtar Kelimeler:
kolajen eksikliği Canan Karatay kolajen
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