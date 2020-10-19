Agar agar nedir? Agar agar tozu nerede satılır? Agar agar nasıl kullanılır?

MasterChef Türkiye yarışmasındaki özel yemeklerde kullanılan agar agar tozu çok sayıda televizyon izleyicisi tarafından merak ediliyor. Özellikle agar agar kullanılarak yapılan özel yemekler ve tabak süsleme çalışmaları nedeniyle bu ürünün nerelerde kullanılabileceği ve nasıl kullanılabileceği araştırılıyor. Peki, agar agar tozu nedir? Agar agar nerede kullanılır? İşte detaylar...

AGAR AGAR NEDİR?

Yemekler ve farklı yemek tarifleriyle ilgili olarak kişiler tarafından agar agar ne demek sorusu soruluyor. Agar agar su yosunlarından üretilen bir çeşit jelatin olarak geçiyor. Anlam olarak ise Malaycada jel anlamına gelen kelimeden geliyor. Çok sayıda kullanım alanı olan ürün; elektrokimyada, dişçilikte, mikrobiyolojik testlerde ve formikaryum yapımında kullanılabiliyor. Aynı zamanda çorbalarda, jöleli yiyeceklerde ve dondurmalarda kıvam artırıcı olarak tercih edilebiliyor. Anmitsu ve Mizuyokan gibi geleneksel Japon yemeklerinin imalatında da kullanılabiliyor.

AGAR AGAR TOZU NEREDE SATILIR?

Ürün çok yaygın olarak evlerde kullanılan bir ürün olmadığı için her markette bulunmayabiliyor. Ağırlıklı olarak pastacılıkta kullanıldığı için pasta malzemeleri satan dükkanlarda ya da aktarlarda bulunabiliyor. Bunun yanı sıra çok farklı markaları bulunan ürünü internetten satın almak da mümkün oluyor.