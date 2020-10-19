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Agar agar nedir? Agar agar tozu nerede satılır? Agar agar nasıl kullanılır?

Hande Öztürk Hande Öztürk
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MasterChef yarışmasında sıklıkla kullanılan ürünlerden bir tanesi olan agar agar televizyon izleyicileri tarafından merak ediliyor. Çok sayıda özel yemekte kendisine yer verilen ürün için agar agar nedir ve agar agar nasıl kullanılır sorularının yanıtları araştırılıyor. Peki, agar agar tozu nerede satılır? İşte tüm merak edilenler…

Agar agar nedir? Agar agar tozu nerede satılır? Agar agar nasıl kullanılır?

MasterChef Türkiye yarışmasındaki özel yemeklerde kullanılan agar agar tozu çok sayıda televizyon izleyicisi tarafından merak ediliyor. Özellikle agar agar kullanılarak yapılan özel yemekler ve tabak süsleme çalışmaları nedeniyle bu ürünün nerelerde kullanılabileceği ve nasıl kullanılabileceği araştırılıyor. Peki, agar agar tozu nedir? Agar agar nerede kullanılır? İşte detaylar...

AGAR AGAR NEDİR?

Yemekler ve farklı yemek tarifleriyle ilgili olarak kişiler tarafından agar agar ne demek sorusu soruluyor. Agar agar su yosunlarından üretilen bir çeşit jelatin olarak geçiyor. Anlam olarak ise Malaycada jel anlamına gelen kelimeden geliyor. Çok sayıda kullanım alanı olan ürün; elektrokimyada, dişçilikte, mikrobiyolojik testlerde ve formikaryum yapımında kullanılabiliyor. Aynı zamanda çorbalarda, jöleli yiyeceklerde ve dondurmalarda kıvam artırıcı olarak tercih edilebiliyor. Anmitsu ve Mizuyokan gibi geleneksel Japon yemeklerinin imalatında da kullanılabiliyor.

AGAR AGAR TOZU NEREDE SATILIR?

Ürün çok yaygın olarak evlerde kullanılan bir ürün olmadığı için her markette bulunmayabiliyor. Ağırlıklı olarak pastacılıkta kullanıldığı için pasta malzemeleri satan dükkanlarda ya da aktarlarda bulunabiliyor. Bunun yanı sıra çok farklı markaları bulunan ürünü internetten satın almak da mümkün oluyor.

AGAR AGAR NASIL KULLANILIR?

Özellikle MasterChef Türkiye yarışmasında agar agar havyar olarak kullanılmasıyla bir hayli merak uyandırdı. Agar agar jelatin yerine kullanılabiliyor. Bu ürünün bulunmaması halinde ise normal jelatin de tercih edilebiliyor. Ev kullanımı nadir olan ürün sektörel gıda üretimi için kullanılabiliyor. Aynı zamanda ürün gıdaların dayanıklılığını ve yoğunluğunu artırmak için kullanılabiliyor. Bu nedenle krem peynir, dondurma, pasta şekeri, yoğurt, süt, lokum, süs jelleri, karamel, kurabiye, konserve et, hazır çorba, jelibon ve enerji veren ürünlere eklenebiliyor.

Ayrıca şeker oranını azaltma maksadıyla bal, reçel ve tereyağı üretiminde de kullanılabiliyor. Pastacılar tarafından şeffaf bir görüntü yakalamak ve ürünlerin raf ömrünü uzatmak amacıyla unlu mamullere eklenebiliyor. Böylece ürünler çok daha parlak görünebiliyor. İlave olarak bu durum ürünlerde koruyucu etki de yapabiliyor.

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