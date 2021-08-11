Agave şurubu tatlandırıcı olarak sağlıklı mı?

Agave şurubu aslında ana vatanı Meksika olan ve kaktüsü anımsatan bir bitkinin içindeki sudur. Çöl bitkilerden biridir ve rengi yeşilden maviye giden bir tondadır. Yaklaşık 50 türü bulunan bu bitkinin ‘Blue agave’ türünden agave şurubu elde edilir. Bu bitki aynı zamanda bir içki çeşidi olan tekilanın ham maddelerinden biridir. Mehmet Öz’ün tavsiyesiyle bir anda popülerleşen agave şurubu, Avrup ülkelerinde rafine şekerin kullanılabileceği bütün tariflerde onun yerine baş rolü üstlenir.

AGAVE ŞURUBU NASIL YAPILIR?

Agave şurubu yapmak için agave bitkisinin yaprakları kesilir ve kesilen yapraklar preslenerek içindeki sıvısı çıkartılır. Agave şurubunda en önemli nokta bitkinin 10 yaşında olmasıdır. Ayırma yöntemi uygulanarak bitkinin öz suyuna ulaşılır. Ardından ise bu öz suyu kaynatılır. Böylece içerisindeki su buharlaşır ve bitkinin asıl suyu ortaya çıkarak agave şurubunu oluşturur.

AGAVE ŞURUBUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Agave şurubu şekerden yaklaşık olarak 1.4 kat daha tatlıdır. Bu nedenle tüketim miktarına dikkat edilmesi gerekir. Özellikle vegan beslenme rutini ve tariflerinde önemli bir yere sahiptir. Bal ve şeker kullanmayan vegan bireyler için agave şurubu önemli bir yer tutar.

Agave bitkisinin özünde bol miktarda lif bulunur. Agave şurubu lif içeren yapısı sayesinde bağırsakları rahatlatma özelliği gösterir. Aynı zamanda bazı uzmanlar agave şurubunun kabızlık problemini önlediğini de ifade eder.

Son dönemde yapılan araştırmalar agave şurubunda bulunan vitamin ve minerallerin kolestrolü dengelediğini ifade etti. Bu sayede aslında kalp ve damar hastalıklarıyla savaşma konusunda etkili bir silah olarak karşımıza çıkıyor.

AGAVE ŞURUBU NASIL KULLANILIR?

Agave şurubu genel olarak nötr bir tada sahiptir. Ancak daha koyu kıvamda olduğunda karamel tadı daha yoğun bir şekilde gelir. Bu nedenle kıvamına göre aslında kullanım alanları da değiştir. Daha akışkan ve nötr bir tada sahip olan agave şurubu rafine şeker ya da balın kullanılacağı her yerde tercih edilebilir. Kahvaltı tarifleri ve içecekler de oldukça lezzetli olur. Koyu kıvamdaki agave şurubu ise daha çok yemeklerde kendisini gösterir. Bazı tatlılarda, kümes hayvanlarından oluşan yemeklerde ve deniz mahsullü tariflerin vazgeçilmezidir.

AGAVE ŞURUBUNUN ZARARLARI NELERDİR?

Agave şurubunun kontrolsüz ve aşırı miktarda tüketilmesi vücutta fruktoz depolanmasına neden olur ve karaciğerin işlevini bozabilir. Bu durum diyabet hastaları ve yüksek riske neden olur. İnsülin direnci ideal olan kişilerde direnci yükselterek obeziteye davetiye çıkartır. Uzun süre kullanıldığında ise yapılan araştırmalarda kişilerin tat algısının bozulduğu ve çöl bitkisi olduğu için alerji durumlarının oluştuğu tespit edilmiştir. Yan etkilerinden ve zararlarından uzak kalmak için mutlaka ölçülü tüketmeye özen göstermelisiniz.

Agave Şuruplu Granola

Malzemeler:

200 gr yulaf ezmesi

100 gr bal

50 gr çiğ badem

50 gr kuru üzüm

50 gr kuru yaban mersini

5 yemek kaşığı keten tohumu

1 yemek kaşığı agave şurubu

1 tatlı kaşığı tarçın

Tüm malzemeleri karıştırıp, yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 20 dakika pişirip, alın. İstediğiniz boyutlarda küçülterek servis edin. Şimdiden afiyet olsun.



