Yaz aylarında sizi anında ferahlatacak birbirinden pratik meyve suyu tarifleri

Manav tezgahlarını süsleyen rengarenk meyveler, yaz aylarındaki sıcaklara karşı vücudun sağlığını korumasına ve serinlemenize yardımcı olur. Bu meyvelerden lezzetli meyve suları da hazırlayabilirsiniz.
Son zamanların sevilen içeceklerinden smoothie, yaza en çok yakışan içeceklerden biri. Kavunun lezzetini farklı aromalarla zenginleştirerek içeceğinizi renklendirebilirsiniz.
Malzemeler:
Yapılışı:
Yazın habercisi karpuz, sıcak günlerde serinlemek için en çok tercih edilen meyvelerden. İlave şeker içermeyen bu tarifi çok seveceksiniz.
Malzemeler:
Yapılışı:
Meyve ve sebze çeşitliği açısından en zengin mevsim olan yaz döneminde, bu bolluğu; hem lezzetli hem de serinletici içecekler hazırlamak için kullanabilirsiniz. Bozulmaya yüz tutan ya da reçel yapacak kadar fazla olmayan meyvelerinizi bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ayrıca hazırladığınız meyve suyunu bir kavanoza sıcak olarak doldurup konserve haline getirebilir ve kışa, yaz lezzetlerini taşıyabilirsiniz.
Malzemeler:
Yapılışı:
İçerisindeki probiyotik bakterilerle sindirim ve bağışıklık sistemleri için oldukça faydalı olan kefir, son yıllarda popüler olup sıklıkla tüketilen içecekler arasında yer alıyor. Tadı herkes tarafından sevilmeyen kefiri çeşitli meyvelerle lezzetlendirerek tüketebilirsiniz.
Malzemeler:
Muz, çilek, ananas, kavun ya da evde bulunan meyveler.
Yapılışı:
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