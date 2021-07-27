Yaz aylarında sizi anında ferahlatacak birbirinden pratik meyve suyu tarifleri

Manav tezgahlarını süsleyen rengarenk meyveler, yaz aylarındaki sıcaklara karşı vücudun sağlığını korumasına ve serinlemenize yardımcı olur. Bu meyvelerden lezzetli meyve suları da hazırlayabilirsiniz.

KAVUNLU SMOOTHIE

Son zamanların sevilen içeceklerinden smoothie, yaza en çok yakışan içeceklerden biri. Kavunun lezzetini farklı aromalarla zenginleştirerek içeceğinizi renklendirebilirsiniz.

Malzemeler:

1 su bardağı soğuk süt

250 gram soğutulmuş kavun

İsteğe göre 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi, birkaç dilim ananas ya da mango

Yapılışı:

Tüm malzemeleri blenderdan geçirin.

Ardından bardaklara döküp servis yapın.

KARPUZLU SODA

Yazın habercisi karpuz, sıcak günlerde serinlemek için en çok tercih edilen meyvelerden. İlave şeker içermeyen bu tarifi çok seveceksiniz.

Malzemeler:

1 şişe soda (maden suyu)

250 gram karpuz

Yapılışı:

Soğutulmuş karpuzu blenderdan geçirin ve bir bardağa boşaltın.

Üzerine maden suyunu ilave edin.

Dilerseniz nane yapraklarıyla süsleyip servis yapabilirsiniz.

YAZ MEYVELERİNDEN KOKTEYL

Meyve ve sebze çeşitliği açısından en zengin mevsim olan yaz döneminde, bu bolluğu; hem lezzetli hem de serinletici içecekler hazırlamak için kullanabilirsiniz. Bozulmaya yüz tutan ya da reçel yapacak kadar fazla olmayan meyvelerinizi bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ayrıca hazırladığınız meyve suyunu bir kavanoza sıcak olarak doldurup konserve haline getirebilir ve kışa, yaz lezzetlerini taşıyabilirsiniz.

Malzemeler:

10-12 adet kayısı

8-10 adet çilek

1 salkım üzüm (beyaz ya da kara üzüm kullanabilirsiniz)

1 avuç kiraz ya da vişne

Yapılışı:

Tüm meyveleri güzelce yıkayıp bir tencereye koyun ve üzerlerini geçecek kadar su ilave edin.

Meyveleri yumuşayana kadar pişirin.

Ardından bir süzgeçten geçirip tekrar tencereye koyun.

Damak zevkinize göre şeker ilave edin.

Sıcak halde kavanoza döküp konserve hazırlayabilir ya da soğuk olarak tüketebilirsiniz.

MEYVELİ KEFİR

İçerisindeki probiyotik bakterilerle sindirim ve bağışıklık sistemleri için oldukça faydalı olan kefir, son yıllarda popüler olup sıklıkla tüketilen içecekler arasında yer alıyor. Tadı herkes tarafından sevilmeyen kefiri çeşitli meyvelerle lezzetlendirerek tüketebilirsiniz.

Malzemeler: