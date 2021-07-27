YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Yaz aylarında sizi anında ferahlatacak birbirinden pratik meyve suyu tarifleri

Yaz aylarında sizi anında ferahlatacak birbirinden pratik meyve suyu tarifleri

27.07.2021 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarında serinlemek için soğuk içecekler sıklıkla tercih ediliyor. Doğal meyveler ile evinizde yaptığınız içecekler ise hem sağlıklı hem de yaz aylarının sıcaklarından kurtarıcı özelliğe sahip. Gelin; birlikte evdeki malzemelerle kolayca hazırlayabileceğiniz, yaz sıcaklarında iyi gidecek meyve suyu tariflerine göz atalım.

Yaz aylarında sizi anında ferahlatacak birbirinden pratik meyve suyu tarifleri

Manav tezgahlarını süsleyen rengarenk meyveler, yaz aylarındaki sıcaklara karşı vücudun sağlığını korumasına ve serinlemenize yardımcı olur. Bu meyvelerden lezzetli meyve suları da hazırlayabilirsiniz.

KAVUNLU SMOOTHIE

Son zamanların sevilen içeceklerinden smoothie, yaza en çok yakışan içeceklerden biri. Kavunun lezzetini farklı aromalarla zenginleştirerek içeceğinizi renklendirebilirsiniz.

Malzemeler:

  • 1 su bardağı soğuk süt
  • 250 gram soğutulmuş kavun
  • İsteğe göre 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi, birkaç dilim ananas ya da mango

Yapılışı:

  • Tüm malzemeleri blenderdan geçirin.
  • Ardından bardaklara döküp servis yapın.

KARPUZLU SODA

Yazın habercisi karpuz, sıcak günlerde serinlemek için en çok tercih edilen meyvelerden. İlave şeker içermeyen bu tarifi çok seveceksiniz.

Malzemeler:

  • 1 şişe soda (maden suyu)
  • 250 gram karpuz

Yapılışı:

  • Soğutulmuş karpuzu blenderdan geçirin ve bir bardağa boşaltın.
  • Üzerine maden suyunu ilave edin.
  • Dilerseniz nane yapraklarıyla süsleyip servis yapabilirsiniz.

YAZ MEYVELERİNDEN KOKTEYL

Meyve ve sebze çeşitliği açısından en zengin mevsim olan yaz döneminde, bu bolluğu; hem lezzetli hem de serinletici içecekler hazırlamak için kullanabilirsiniz. Bozulmaya yüz tutan ya da reçel yapacak kadar fazla olmayan meyvelerinizi bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ayrıca hazırladığınız meyve suyunu bir kavanoza sıcak olarak doldurup konserve haline getirebilir ve kışa, yaz lezzetlerini taşıyabilirsiniz.

Malzemeler:

  • 10-12 adet kayısı
  • 8-10 adet çilek
  • 1 salkım üzüm (beyaz ya da kara üzüm kullanabilirsiniz)
  • 1 avuç kiraz ya da vişne

Yapılışı:

  • Tüm meyveleri güzelce yıkayıp bir tencereye koyun ve üzerlerini geçecek kadar su ilave edin.
  • Meyveleri yumuşayana kadar pişirin.
  • Ardından bir süzgeçten geçirip tekrar tencereye koyun.
  • Damak zevkinize göre şeker ilave edin.
  • Sıcak halde kavanoza döküp konserve hazırlayabilir ya da soğuk olarak tüketebilirsiniz.

MEYVELİ KEFİR

İçerisindeki probiyotik bakterilerle sindirim ve bağışıklık sistemleri için oldukça faydalı olan kefir, son yıllarda popüler olup sıklıkla tüketilen içecekler arasında yer alıyor. Tadı herkes tarafından sevilmeyen kefiri çeşitli meyvelerle lezzetlendirerek tüketebilirsiniz.

Malzemeler:

  • 1 bardak soğutulmuş kefir

  • Muz, çilek, ananas, kavun ya da evde bulunan meyveler.
    Yapılışı:

  • Kefiri ve dilediğiniz meyveleri blenderdan geçirin ve bardağa döküp soğuk olarak tüketin.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Plan yapanlar dikkat! Bu fırsatlar kaçmazPlan yapanlar dikkat! Bu fırsatlar kaçmaz
Süt helvası nasıl yapılır? Süt helvası nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İddialı başlayan dizi reytinglere yenildi! Ünlü oyunculardan veda mesajları

İddialı başlayan dizi reytinglere yenildi! Ünlü oyunculardan veda mesajları

İsyan etti! "Ailecek gittiğimiz plajda..."

İsyan etti! "Ailecek gittiğimiz plajda..."

Türkiye’de ilk sırada! Asırlık lezzet sonunda tescillendi

Türkiye’de ilk sırada! Asırlık lezzet sonunda tescillendi

Yalnızca besin değerleri için tercih edilmiyormuş! Mucize gibi

Yalnızca besin değerleri için tercih edilmiyormuş! Mucize gibi

Bu tarifler anında ferahlatıyor! Yaz aylarında vazgeçilmeziniz olacak

Bu tarifler anında ferahlatıyor! Yaz aylarında vazgeçilmeziniz olacak

Bu tariflerin lezzetine hayran kalacaksınız!

Bu tariflerin lezzetine hayran kalacaksınız!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bu tarif ile ünlü şeflere taş çıkaracaksınız!

Bu tarif ile ünlü şeflere taş çıkaracaksınız!

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Faydaları saymakla bitmiyor! Bakın hangi hastalıklara iyi geliyor

Faydaları saymakla bitmiyor! Bakın hangi hastalıklara iyi geliyor

Çıtır çıtır lezzetiyle 5 çayınızın vazgeçilmezi olacak!

Çıtır çıtır lezzetiyle 5 çayınızın vazgeçilmezi olacak!

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.