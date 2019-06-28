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Age of Empires II Definitive Edition Türkçe Olarak Geliyor

KarıKoca Gaming KarıKoca Gaming
TEKNOLOJİ  | 28.06.2019 15:23 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde Cyberpunk 2077’nin Türkçe olarak çıkacağını yazmıştık. Devam eden süreçte Gears 5 ile Age of Empires II: Definitive Edition da Türkçe olarak geleceği kesinleşti. Özellikle oldukça fazla seveni olan oyun, büyüleyici 4K Ultra HD grafiklerle, tamamen yenilenmiş oyun sesleriyle, 3 yeni sefer ve 4 yeni medeniyetle gelen yepyeni içerik “The Last Khans” ile şimdiye kadarki en popüler strateji oyununu 20. yıl dönümünde tekrar oyuncularla buluşuyor.

Age of Empires II Definitive Edition Türkçe Olarak Geliyor

Age of Empires II Definitive Edition Steam sayfasında da Türkçe bilgiler yerleştirilmiş durumda. “Benzersiz bir şekilde tüm orijinal seferlerin yanı sıra en çok satan genişletme paketlerini, 200 saatin üzerinde kapsamlı oynanışı ve insanlık tarihinin 1.000 yılını keşfedin. Çağlar boyunca dünyaya hükmetmeye yönelik görevlerinizde 35 farklı medeniyet ile diğer oyunculara meydan okumak için çevrimiçi oynayın.

Tüm zamanların en çok sevilen oyunlarından birine dair bu kapsamlı yeniden düzenlemeyle zafere giden yolunuzu seçin.”

Sistem Gereksinimleri

MİNİMUM:

  • 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
  • İşletim Sistemi: Windows 10 64bit
  • İşlemci: Intel Core 2 Duo or AMD Athlon 64×2 5600+
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GT 420 or ATI™ Radeon™ HD 6850 or Intel® HD Graphics 3000 or better
  • DirectX: Sürüm 11
  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

ÖNERİLEN:

  • 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
  • İşletim Sistemi: Windows 10 64bit
  • İşlemci: 2.4 Ghz i5 or greater or AMD equivalent
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: Nvidia® GTX 650 or AMD HD 5850 or better
  • DirectX: Sürüm 11
  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

Yapım bu sonbahar piyasada olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Age of Empires II Definitive Edition Age of Empires II Definitive Edition Sistem Gereksinimleri

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