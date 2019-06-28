Age of Empires II Definitive Edition Türkçe Olarak Geliyor

Age of Empires II Definitive Edition Steam sayfasında da Türkçe bilgiler yerleştirilmiş durumda. “Benzersiz bir şekilde tüm orijinal seferlerin yanı sıra en çok satan genişletme paketlerini, 200 saatin üzerinde kapsamlı oynanışı ve insanlık tarihinin 1.000 yılını keşfedin. Çağlar boyunca dünyaya hükmetmeye yönelik görevlerinizde 35 farklı medeniyet ile diğer oyunculara meydan okumak için çevrimiçi oynayın.

Tüm zamanların en çok sevilen oyunlarından birine dair bu kapsamlı yeniden düzenlemeyle zafere giden yolunuzu seçin.”

Sistem Gereksinimleri

MİNİMUM:



64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64bit

İşlemci: Intel Core 2 Duo or AMD Athlon 64×2 5600+

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GT 420 or ATI™ Radeon™ HD 6850 or Intel® HD Graphics 3000 or better

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

ÖNERİLEN:



64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64bit

İşlemci: 2.4 Ghz i5 or greater or AMD equivalent

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia® GTX 650 or AMD HD 5850 or better

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

Yapım bu sonbahar piyasada olacak.

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