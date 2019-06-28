Age of Empires II Definitive Edition Türkçe Olarak Geliyor

Age of Empires II Definitive Edition Steam sayfasında da Türkçe bilgiler yerleştirilmiş durumda. “Benzersiz bir şekilde tüm orijinal seferlerin yanı sıra en çok satan genişletme paketlerini, 200 saatin üzerinde kapsamlı oynanışı ve insanlık tarihinin 1.000 yılını keşfedin. Çağlar boyunca dünyaya hükmetmeye yönelik görevlerinizde 35 farklı medeniyet ile diğer oyunculara meydan okumak için çevrimiçi oynayın.
Tüm zamanların en çok sevilen oyunlarından birine dair bu kapsamlı yeniden düzenlemeyle zafere giden yolunuzu seçin.”
Sistem Gereksinimleri
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