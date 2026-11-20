Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hafta sonuna ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı. Yurdun birçok bölgesinde yağmur ve sağanak yağış beklenirken bazı noktalarda gök gürültülü sağanağın etkili olacağı öngörülüyor. Özellikle Marmara ve Karadeniz'de kuvvetli rüzgarın fırtınaya dönüşebileceği belirtilirken, 17 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımlandı.

BİRÇOK BÖLGEDE KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara'nın doğusu, Ege'nin Denizli dışında kalan kesimleri, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak bekleniyor.

Kırklareli, Tekirdağ, Isparta, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Tunceli, Bingöl, Muş, Ağrı, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Çanakkale'nin doğusunda da yağış tahmin ediliyor. Yağışların yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülebileceği bildirildi.

Batı Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Karabük, Kastamonu ve Samsun çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

RÜZGARIN HIZI 70 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Meteoroloji, kuvvetli rüzgara karşı da uyarıda bulundu. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette eseceği, Marmara ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar hızının saatte 40 ila 70 kilometreye ulaşması bekleniyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.

17 İL İÇİN SARI KODLU METEOROLOJİK UYARI

Kuvvetli yağış ve fırtına beklentisi nedeniyle sarı kodla uyarılan iller şöyle:

İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye

İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç, bugün ve hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul'da cumartesi ve pazar günleri aralıklarla sağanağın devam edeceğini belirten Koç, cuma günü kuvvetli lodos fırtınasıyla birlikte etkili sağanak beklendiğini söyledi. Koç, İstanbulluları olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaya çağırdı.

İstanbul'da hava sıcaklığının bugün 21, cumartesi 18, pazar günü ise 15 derece civarında olması bekleniyor.

İzmir'de bugün ve cumartesi günü sağanak yağış tahmin edilirken pazar günü yağış beklenmiyor. Kentte sıcaklıkların sırasıyla 24, 22 ve 20 derece civarında seyredeceği öngörülüyor.

Ankara'da ise cuma günü parçalı bulutlu hava etkili olacak. Cumartesi günü sağanak beklenirken pazar günü yağış tahmin edilmiyor. Başkentte sıcaklığın bugün 18, cumartesi 15, pazar günü 12 derece civarında olması bekleniyor.

PAZARTESİ GÜNÜ BATIDAN YENİ YAĞIŞLI HAVA GELİYOR

Hafta sonu etkili olması beklenen yağışlı hava kütlesinin hafta başında yurdun kuzeydoğusunu etkiledikten sonra ülkeyi terk edeceği tahmin ediliyor.

Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç, pazartesi günü batı kesimlerin yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisine gireceğini belirtti. Koç, batıdan başlayacak yağışların salı ve çarşamba günleri yurdun büyük bölümünde etkili olacağını ifade etti.

Yağışlı ve soğuk havayla birlikte gelecek hafta ortasından itibaren hava sıcaklıklarının yurt genelinde belirgin şekilde düşmesi bekleniyor.