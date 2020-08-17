Ağır abi sözleri: Her duruma uygun havalı cümleler

Sevdikleriniz ve dostlarınız için etkili bir mesaj yazmak istediğinizde bazı sözler imdadınıza yetişebilir. Hemen hemen her durum için kullanabileceğiniz bu sözlerle etkiyi artırabilirsiniz. İşte etkili bir anlatım için kullanabileceğiniz ağır abi sözleri...

Ağır Abi Sözleri

Bazen klişe gibi görünse de bazı ağır abi sözleri gerçekten de insanın aklında çakılıp kalıyor. Ve o sözün illaki bir yeri oluyor. İşte bunlardan bazıları:

İki günlük sevginize ihtiyacım olmadığı gibi üç günlük karakterinize de ihtiyacım yok.

Yükseklik korkusundan yükseğe çıkamıyor olabilirim. Ama alçaklık korkusu sayesinde de kimseyi yolda bırakmam.

Kendini vazgeçilmez sananlara gelsin bu sözüm: Vazgeçtiklerim vazgeçebileceklerimin teminatıdır.

Gerçek yüzleriniz hep ortadaydı da, ben bakmakta geç kaldım.

Herkese ve her şeye inat ayaktayım. Kralı da gelse yıkılmadım ayaktayım.

Serttir sözlerim her adam olan dinlesin. Ağır abidir adım alemde bize ses etmeyin. Paşa paşa bizi dinleyin, hepiniz rahat edin.

Alemde ağır abi olmuşuz ne fayda, mahallede kral olmuşuz ne fayda, bir afet sevdik sonunda ama bize bakmaz ne fayda.

Tonla insanın defterini dürdüm de muhasebesini tutmuyorum. İadesini çıkıp hatalı mal diye geri gönderiyorum.

Aman diyeyim deli tarafıma geleyim deme, orada ben bile hükümsüzüm böyle biline.

Eğer bir gün yere eğildiğimi görürsen, bil ki yere düşen bir şeyi almak için eğiliyorum.

Eskiden korktuğum karanlıklar, ürperdiğim yağmurlar, şimdi sırdaşım oldular. Yağmurlarsa gözyaşım.

Her delikanlının bir sevgilisi olabilir ama her sevgilinin bir delikanlı sevgilisi olamaz.

Kısacık bir söz... Adı üstünde kısa ağır abi sözleri. İşte bu sözlerle anlatmak istediğiniz duyguyu ya da içinizde biriken hisleri kolaylıkla ifade edebilirsiniz.

Sen sen ol, kimselere güvenme. Bugün sana can veren çakallar yarın seni boğar kaçar.

Yangın görse aklı kaçacak olanlara sorsan baksan hepsi ateş.

Ölmek mesele değil onu çoktan göze aldık da, asıl mesele yanımızda kimi götüreceğimiz.

İki şey parçalar insanı. Bir dosttan gelen ihanet, iki düşmandan gelen merhamet.

Ben silahı bilmem de boş insanı şeytan doldurur o kesin.

İster hayatı kurallarıyla yaşa ezil, ister kendi kurallarınla yaşa ez.

Hadi ben katilimi tanıyorum da, sen gün gelecek hiç seni sevmeyen bir yürekte kim vurduya gideceksin.

Aklımızı alanları değil aklımızda kalanları sevdik biz.

Varsın hayatta her istediğimiz şey olmayıversin. Biz olana elhamdülillah olmayana eyvallah demesini çoktan öğrendik.

Bir tek kefenin modası geçmez şu hayatta. Her zaman cebi yok, beyaz ve tek parça.

Anlamlı Ağır Abi Sözleri

Hiç beklemediğimiz yerlerde öyle anlamlı sözler çıkıyor ki karşımıza gerçekten de duyar duymaz işte budur diyoruz. İşte birçok yerde kullanabileceğiniz anlamlı ağır abi sözleri...

Artık ben oluruna bıraktım hayatı. Şu üç kuruşluk dünyada takmıyorum kafaya beş kuruşluk insanları.

Ne adam öldürmek, ne racon kesmek ne de delikanlıyım diye dolaşmaktır delikanlılık. Delikanlılık akşam olduğunda evine ekmek götürebilmektir.

Yüreğimizi darağacına assalar da, sevdiğimizin değerini hep bildik biz.

İsyankar arka sokakların tövbekar evlatlarıyız diye namussuza, haksızlığa tahammül edecek halimiz de yok evelallah.

Serseriyim caddeler, sokaklar mekanım, serseriyim sevdim mi adam gibi severim. Ama sanmayın ki serseriler ağlamaz.

Serseri kaybolduğu zaman onu kimseler bulamaz. Unutma ki cici kız, hiç kimseler serseri gibi sevip aşık olamaz.

Popüler değiliz biz güzelim adamız. Bizde durumlar değil, adamlık beğenilir.

Ben mahallemin dar sokaklarında sevdama yürürken önüme çıkanın kafasını keserim.

Korkudan değil sevgiden saygıdan susarım. Sabrımı zorlama.

Ağır Abi Aşk Sözleri

Hiç konu aşk olur da ağır abi sözleri bu konuya yetişmez mi? İşte en derinden, en yürekten haliyle ağır abi aşk sözleri...

Yükseklerden düşerken tutunacak tek dalım olsan, ölmekten değil de en çok seni kırmaktan korkarım.

Adam gibi sevmek için serseri, ölmek için yürekli olacaksın bu dünyada.

Senin yaşadıkların gün gelir unutulur da, yaşattıkların asla unutulmaz.

Sev beni, ömrüne ömür katayım. Ama ihanet edersen ömründen ömür çalarım.

Ne kadar fırtına olursa olsun, martı sevdiği denizi asla bırakmaz.

Biraz gözlerimin içine baksana. İlaç almaya gidecek mecalim yok.

Bu yürek her zaman onu sevene değil de mahvedene gider.

Delikanlılık belindeki silahta değil bedenindeki yürektedir.

Fark edilmek için meydan okumayı bileceksin.

Senden sonra acı çekiyor muyum, çekiyorum evet. Ama unutma ki çektiğim her acı beni değil içimdeki seni öldürür.

Zamana bırak dediler zamana bıraktım. Ama eskise de eksilmiyor kalp yarası.

Ağır Abi Kapak Sözleri

Kalıplaşan ağır abi sözlerin en yaratıcıları da kuşkusuz ağır abi kapak sözleri ile karşımıza çıkar. İşte bunlardan küçük bir seçki...