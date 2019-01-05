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Ağır Ailem'de Casey'in sözleri şoka uğrattı! 'Ölene kadar yemeye devam edeceğim'

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DÜNYA  | 05.01.2019 14:40 | Son Güncelleme

Ülkemizde de ‘Ağır Ailem’ ismiyle yayınlanan televizyon programının yeni sezonu ABD’de gösterildi. Programın ilk bölümü sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Ağır Ailem'de Casey'in sözleri şoka uğrattı! 'Ölene kadar yemeye devam edeceğim'

İlk bölümde hayatı konu edilen isim ise 34 yaşındaki Casey King oldu. Uzun yıllardır obeziteyle mücadele eden King, 320 kiloya ulaştı.

Küçüklüğünden itibaren kilo problemi olduğunu anlatan King, liseden mezun olduktan sonra kısa süre restoranlarda çalıştığını ancak hiçbirinde kalıcı olamadığını söyledi.

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"UYANDIKTAN SONRA HAMBURGER YA DA PİZZA YİYORUM"

İşsiz kalınca annesinin kendisini evden attığını belirten King, o günden sonra babasıyla birlikte yaşamaya başladı. Normal bir günde 12’den önce uyanmadığını anlatan King, “Uyandıktan sonra pizza, hamburger ya da benzer şeyler yiyorum. Yemekten sonra bilgisayar oyunları oynuyorum. Çok fazla aktivite yapmıyorum” diyor.

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"ODAMDA ÇIPLAK VAKİT GEÇİRİYORUM"

Georgia’da havanın çoğu zaman sıcak olduğunu ve bu nedenle kıyafetlerin kendisini rahatsız ettiğini söyleyen King, “Bu yüzden odamda çıplak olarak vakit geçiriyorum. Babam dışında görüştüğüm kimse olmadığı için de sorun olmuyor. Online oyunlarda ise beni görünüşümden dolayı yargılayan kimse yok. Orada olmak istediğim gibi biriyim” dedi.

Yemek tutkusundan vazgeçemediğini ifade eden King’in sosyal medyada en çok konuşulan sözü ise, “Ölene kadar yemeye devam edeceğim” oldu.

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*King evin banyosunda sıkıştığı için babasının yardımıyla dışarıda yıkanıyor.


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Anahtar Kelimeler:
ağır ailem abd

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