Onur Tuna ve Tuvana Türkay’ın başrolü paylaştığı “Ağır Romantik” filmi sinemalardan sonra televizyon ekranlarında yayınlanacak. Romantik komedi filmi olan 2020 yılınınn Sevgililer Günü’nde vizyona girmişti. Peki, Ağır Romantik filmi nerede ve ne zaman çekildi? Ağır Romantik filminin oyuncuları kimdir? İşte merak edilen ayrıntılar...

AĞIR ROMANTİK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Aslı Egeli, heykeltıraş annenin ve profesör babanın konservatuvarda okuyan kızıdır. Aslı, Beyoğlu'nda gezdiği esnada bir adamın saldırısına uğrar ve çantası çalınır. Korku içindeki Aslı'ya, Kerem çantasını bulmasında yardımcı olur.

Bu zorunlu buluşmanın ardından Aslı ve Kerem'in arasında, aşk ve evlenmeye kadar uzanan romantik bir ilişki başlar. Ayrı dünyaların insanları olan Aslı ve Kerem'in bu serüvende başından geçenlerin konu edindiği film romantik komedi türündedir.

AĞIR ROMANTİK FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerinde Tuvana Türkay ve Onur Tuna'nın yer aldığı filmde başrollere ise Kerem Babayiğit Sermiyan Midyat, Altan Erkekli, Durul Bazan, Semra Dinçer, Servet Pandur ve Gazanfer Ündüz gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

AĞIR ROMANTİK FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yapımcılığını Azeri iş insanı Ruhi Aliyeva'nın yaptığı filmin çekimleri Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek, akşamın en işlek saatlerinde Nişantaşı'nda caddeyi trafiğe kapatarak aksiyon ve silahlı çatışma sahnelerinin çekimlerini gerçekleştirdi. Geriye kalan çekimlere ise çeşitli yerlerde devam edildi.



