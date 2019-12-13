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Ağır Romantik filminden yeni afiş

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Tuvana Türkay ile Onur Tuna'nın başrolündeki 'Ağır Romantik' filmi için geri sayım başladı. Romantik komedi türündeki filmden yeni afiş yayınlandı.

Ağır Romantik filminden yeni afiş

'Ağır Romantik' filminden yeni bir afiş paylaşıldı. Şu sıralar televizyonda fırtınalar estiren Mucize Doktor dizinde boy gösteren Onur Tuna ile Yasak Elma dizisinde rol alan Tuvana Türkay’ın başrollerini paylaştığı film, 28 Şubat 2020'de sinemalarda olacak.

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Beyaz perdede romantizm rüzgarları estirecek olan 'Ağır Romantik' filminin senaryosunu ve yönetmenliğini Deniz Denizciler üstleniyor. Filmde Tuvana Türkay ile Onur Tuna'ya Sermiyan Midyat, Durul Bazan, Altan Erkekli, Servet Pandur ile Gazanfer Ündüz gibi isimler eşlik ediyor.

AĞIR ROMANTİK KONUSU

Sanata düşkün bir anne ve profesör bir babanın kızı olan Aslı, konservatuvar öğrencisidir. Bir gün Beyoğlu'nda dolaşırken kapkaççı saldırısına uğrar ve çantası çalınır. Orada bulunan Kerem, hızlıca davranarak çantayı kurtarır ve Aslı'ya geri verir. Aslı ve Kerem arasında evliliğe kadar gidecek yolun başlangıcı da burada başlar. Kerem, kendini şirketlere finansal danışmanlık yapan biri olarak tanıtır ama gerçek öyle değildir. Kerem'in babası İstanbul'un en büyük kapkaç çetesinin liderdidir. Aslı'nın dayısı da bir emniyet müdürüdür ve en büyük amacı bu çeteyi yakalamaktır. Aslı ve Kerem'in en güzel günleri bambaşka bir güne doğru evrilir...

'Ağır Romantik', 28 Şubat 2020 tarihinde sinemalarda olacak.

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Ağır Romantik Ağır Romantik konusu Tuvana Türkay onur tuna

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu kadınla Berrak Tüzünataç ilişkiler konusunda birbirlerine benziyor! tabi en azından Berrak'ın bir duruşu var..!
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