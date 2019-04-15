Ağız kokusunu geçiren en doğal anneanne yöntemi tedavi

Saç dökülmesi



Isırgan otu veya at kuyruğu otu ile bitki çayı demleyin. Bu otların her ikisinde de saç dokusunu güçlendirmeye yardımcı olan silika isimli kimyasaldan yüksek miktarda bulunur. Aşırıya kaçmamaya dikkat edin, çünkü silikanın yüksek miktarları böbreklerinizde toksik etkiye neden olabilir.

Ağız kokusu

Kötü kokuyu gizlemek için ağzınıza sakız atmak yerine, dişlerinizi gerçekten temizlemek ve nefesinizi tazelemek için biraz kereviz ya da maydanoz alıp çiğneyin. Ayrıca sindirime de yardım eder!

Kulak ağrısı



Limon suyunu pamuklu kulak çubuğunun üzerine sıkın ve kulağınızın içine hafifçe uygulayın. Bu, pH dengesinin eski haline getirilmesine yardımcı olur ve bakterileri etkisiz hale getirir.

Menopoz



Beslenmenize düzenli olarak yer elması eklemek, hormonlarınızı bol miktarda A vitamini ve antioksidan ile desteklemenize ve kolesterolünüzü düşürmenize yardımcı olur. Tatlı patates değil de gerçek yer elması aldığınıza emin olun.

Bulantı



Çok fazla tükürük üretmeye başlayınca sersemlik hissi daha da kötüleşir. Zeytinde bulunan tannin (mazı tozu) bunu azaltmaya yardımcı olur.

İdrar yolu enfeksiyonu



Bir bardak suya küçük miktarda kabartma tozu ilave ederseniz, mesanenizi daha alkali hale getirebilirsiniz ve bu da rahatsız edici bakterilerin çoğalmasını daha da zorlaştırır.



