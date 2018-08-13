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Ağız tadıyla yiyelim: Kızartma yaparken yiyeceklerin fazla yağ çekmemeleri için ne yapmalıyız?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 13.08.2018 11:34 | Son Güncelleme

Özellikle yaz aylarının en güzel lezzetidir karışık kızartma. Hem pratik hem de lezzetli oluşuyla yaz akşamlarının vazgeçilmezidir. Bir de şu yağ olayını çözsek her şey tamam olacak dedik ve bu olaya el attık :) Sağlıklı kızartma için bu bahsedeceğimiz yöntemleri pür dikkat okumanızı öneriyoruz.

Ağız tadıyla yiyelim: Kızartma yaparken yiyeceklerin fazla yağ çekmemeleri için ne yapmalıyız?

En çok yağı çeken sebze patlıcanla başlayalım söze;

Patlıcan kızartması

Patlıcanı kızartacağınız yağın içerisine birkaç damla sirke damlatın. İkinci bir yöntem ise patlıcanların kabuklarını soyduktan sonra üzerlerine tuz serpiştirin. Tuzlu patlıcanların üzerini kağıt havlu ile örtün ve üzerlerine bir ağırlık koyun. Bir saat boyunca bu şekilde bekletin. Bu yöntem sayesinde patlıcanlar yağı çekmeden pişecekler.

En sevdiğimiz patates kızartması için;

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Öncelikle patatesin taze olduğuna emin olmamız gerekiyor. Bayat patatesin pişmesi için daha uzun süreye ihtiyacı vardır ve yağı daha fazla çeker. Taze patatesi doğradıktan sonra yaklaşık yarım saat boyunca buzlu ve tuzlu suyun içinde bekletin. Sonrasında havlu kağıt yardımıyla iyi bir şekilde kurulayın. Sonrasında bol yağın içerisinde pişirin. Oldu bu iş.

Domates, biber ve kabak;

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Bu sebzelerin az yağ çekmesi ve formlarının bozulmaması için paneleyerek kızartmak en doğru yöntem. Kızartmadan önce yumurta sarısına ve galeta ununa bulayarak hem daha güzel bir lezzet elde etmiş olacak hem de daha sağlıklı kızartmalar tüketeceksiniz. Bamya da paneleme işlemine dahil edilebilir.

kızartma

Patlıcan kızartırken yağa birkaç damla sirke ekleme işlemi aslında tüm kızartılacak sebzeler için geçerli. Hatta bu yöntemi hamur kızartma işleminde de uygulamak mümkün. Peki sizlerin denediği farklı yöntemler nelerdir?

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