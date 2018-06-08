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Ağızda Dağılan Lezzet: Mahlepli Kandil Simidi

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YAPSANA HABERLERİ  | 08.06.2018 17:53 | Son Güncelleme

Pastanedeki kandil simitlerini aratmayacak bir tarif. Mutlaka deneyin...

Ağızda Dağılan Lezzet: Mahlepli Kandil Simidi

Malzemeler:

4,5 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 tatlı kaşığı toz mahlep
125 gr Sana Hamurişi
½ çay bardağı sıvı yağ
1 adet yumurta
1,5 çay bardağı yoğurt
2 tatlı kaşığı şeker
1 yemek kaşığı sirke
1 tatlı kaşığı tuz

Üzeri için:
3 adet yumurta akı
Susam

Yapılışı:

Derin bir karıştırma kabının içine unu eleyin. Kabartma tozu ve toz mahlebi koyup ortada bir yuva açın.
Sana Hamurişi, sıvıyağ, yumurta, yoğurt, şeker, sirke ve tuzu da ekleyip hamuru yoğurmaya başlayın. Hamur ele yapışmayan bir kıvam aldığında üzerini kapatın ve 10-15 dakika dinlendirin.
Yumurta aklarını ve susamı iki ayrı kâseye alın. Yumurta aklarını iyice çırpın.
Hamurdan ceviz büyüklüğünde bir parça alın ve elinizle küçük bir simit şekli vererek uçlarını birleştirin. Simitleri önce yumurta akına sonra susama batırın ve pişirme kâğıdı serili bir fırın tepsisine yerleştirin.
Önceden ısıtılmış 180 °C fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.

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